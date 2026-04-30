La compañía que logró atraer a Medellín marcas de lujo global como Cartier, YSL, Represent y Fugazzi

Luego de una temporada de contracción en el consumo, el mercado de moda y accesorios de lujo en 2025 superó los US$1.250 millones en Colombia, según cifras de Bain & Company.
Esta categoría ha sido impulsada en gran parte por la región antioqueña, especialmente Medellín, donde se registra una alta demanda de prendas y accesorios de marcas premium internacionales, capturando cerca del 60 % de las ventas, de acuerdo con cifras del ecosistema SBQ.
Por eso, de la mano de los empresarios Sebastián y Santiago Barrientos, fundadores de SBQ, han podido entrar al país marcas icónicas del lujo mundial.
De acuerdo con datos del retail, se proyecta que la categoría crezca alrededor de un 25 % en 2026, impulsada por la consolidación de los puntos de venta físicos y la maduración de un consumidor que prioriza la exclusividad y la innovación en el diseño.
Y es que el ecosistema SBQ ha sido determinante para la llegada y permanencia de firmas que incluyen a Represent en vestuario, Amiri en calzado, e YSL, Pinko, Miu Miu, Prada y Dior en accesorios y óptica; así como casas de perfumería de nicho como Pantheon Roma y Fugazzi, de las cuales son distribuidores exclusivos.
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Sebastián Barrientos, cofundador de la compañía, explicó que SBQ ha implementado un modelo basado en la exploración de tendencias internacionales y el cumplimiento de exigencias rigurosas de infraestructura y volumen.
“Nuestro enfoque es la generación de confianza hacia las marcas, para ello, les garantizamos un manejo impecable en términos de precio, posicionamiento y un plan de marketing de crecimiento adaptado a Medellín. Nuestra estrategia parte de entender qué ocurre en las capitales de la moda para replicarlo y desarrollarlo aquí”.
Al tiempo, complementó que las exigencias han sido altas, “pues nos piden volúmenes que incluyan casi la totalidad de sus colecciones y realizan auditorías estrictas de nuestras tiendas. Revisan la experiencia que ofrecemos al cliente y qué otras marcas están ubicadas a nuestro alrededor para asegurar que el entorno sea coherente con su prestigio global”.
Este nivel de cumplimiento ha permitido que las marcas internacionales representen hoy el 50 % de las ventas de SBQ a nivel nacional, con una proyección de crecimiento del 25 % para el cierre del año.
Asimismo, Barrientos destacó que el éxito del modelo radica en conectar con un perfil de consumidor adulto, de entre 35 y 45 años, que viaja constantemente y demanda en Colombia la misma sofisticación que encuentra en los mercados europeos o estadounidenses.