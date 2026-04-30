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La compañía que logró atraer a Medellín marcas de lujo global como Cartier, YSL, Represent y Fugazzi

Tras dos años de desaceleración a nivel global, la industria de la moda de lujo inicia una fase de recuperación en 2026.

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Sebastián Barrientos, cofundador de SBQ
Foto: Sebastián Barrientos, cofundador de SBQ

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Luego de una temporada de contracción en el consumo, el mercado de moda y accesorios de lujo en 2025 superó los US$1.250 millones en Colombia, según cifras de Bain & Company.

Esta categoría ha sido impulsada en gran parte por la región antioqueña, especialmente Medellín, donde se registra una alta demanda de prendas y accesorios de marcas premium internacionales, capturando cerca del 60 % de las ventas, de acuerdo con cifras del ecosistema SBQ.

Por eso, de la mano de los empresarios Sebastián y Santiago Barrientos, fundadores de SBQ, han podido entrar al país marcas icónicas del lujo mundial.

SBQ
SBQ impulsará marcas colombianas emergentes. Foto: cortesía SBQ.

De acuerdo con datos del retail, se proyecta que la categoría crezca alrededor de un 25 % en 2026, impulsada por la consolidación de los puntos de venta físicos y la maduración de un consumidor que prioriza la exclusividad y la innovación en el diseño.

Y es que el ecosistema SBQ ha sido determinante para la llegada y permanencia de firmas que incluyen a Represent en vestuario, Amiri en calzado, e YSL, Pinko, Miu Miu, Prada y Dior en accesorios y óptica; así como casas de perfumería de nicho como Pantheon Roma y Fugazzi, de las cuales son distribuidores exclusivos. 

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Sebastián Barrientos, cofundador de la compañía, explicó que SBQ ha implementado un modelo basado en la exploración de tendencias internacionales y el cumplimiento de exigencias rigurosas de infraestructura y volumen.

“Nuestro enfoque es la generación de confianza hacia las marcas, para ello, les garantizamos un manejo impecable en términos de precio, posicionamiento y un plan de marketing de crecimiento adaptado a Medellín. Nuestra estrategia parte de entender qué ocurre en las capitales de la moda para replicarlo y desarrollarlo aquí”.

SBQ, un ecosistema fundado en 2011
SBQ, un ecosistema fundado en 2011. Foto: cortesía SBQ

Al tiempo, complementó que las exigencias han sido altas, “pues nos piden volúmenes que incluyan casi la totalidad de sus colecciones y realizan auditorías estrictas de nuestras tiendas. Revisan la experiencia que ofrecemos al cliente y qué otras marcas están ubicadas a nuestro alrededor para asegurar que el entorno sea coherente con su prestigio global”.

Este nivel de cumplimiento ha permitido que las marcas internacionales representen hoy el 50 % de las ventas de SBQ a nivel nacional, con una proyección de crecimiento del 25 % para el cierre del año.

Asimismo, Barrientos destacó que el éxito del modelo radica en conectar con un perfil de consumidor adulto, de entre 35 y 45 años, que viaja constantemente y demanda en Colombia la misma sofisticación que encuentra en los mercados europeos o estadounidenses.

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Tags: Noticias Valora Analitik, empresas
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