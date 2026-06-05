Movimiento B cumple 20 años redefiniendo el éxito empresarial a nivel global

Movimiento B celebra 20 años consolidando un modelo empresarial que trabaja para beneficiar a todas las personas y al planeta.
Lo que comenzó en 2006 con 81 empresas pioneras decididas a priorizar el propósito sobre el beneficio exclusivo de los accionistas, hoy es una fuerza global con una comunidad de más de 10.600 empresas en 104 países que emplean a más de un millón de personas, y cuyas herramientas de gestión de impacto ya son utilizadas por más de 400.000 organizaciones en todo el mundo.
Esta evolución ha trascendido la cultura corporativa para transformar los marcos legales globales, pues actualmente, 54 jurisdicciones ya han adoptado normativas de gobernanza de partes interesadas, con América Latina como protagonista del cambio.
Países como Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay lideran esta transición con la legislación BIC (Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo), consolidando junto a potencias como Italia, España y Francia un nuevo estándar legal para la economía del futuro.
Dos décadas demostrando que otra forma de hacer empresa es posible
Durante dos décadas, las Empresas B Certificadas han demostrado que el sector privado puede abordar los desafíos más urgentes de la sociedad sin renunciar a un crecimiento sostenible a largo plazo.
En la actualidad, están creando lugares de trabajo más justos y ayudando a regenerar el medio ambiente. Al integrar el propósito en el núcleo de su actividad, han demostrado una mayor resiliencia en contextos de incertidumbre, superando a las empresas convencionales en ingresos y crecimiento de sus equipos.
Así, el nuevo Informe de Impacto del Movimiento B confirma que esta visión es hoy una necesidad global, revelando que si el tejido empresarial adoptara las prácticas climáticas de las Empresas B, el calentamiento global podría reducirse en 0,5 °C para el 2100.
Además, la evidencia económica muestra que el 95 % de las Empresas B superó la crisis del Covid-19, frente al 88 % de las empresas tradicionales.
A detalle, el crecimiento del movimiento puede dividirse en cuatro fases:
De la idea a la infraestructura (2006–2011): La Evaluación de Impacto B™ codificó los principios de la Declaración de Interdependencia. Los primeros adoptantes los pusieron en práctica y Maryland (EE. UU.) los convirtió en ley a través de la legislación de Sociedades de Beneficio en 2010.
De un país al alcance global (2011–2016): Desde sus comienzos en EE. UU. hacia América Latina, Europa, Australia y Aotearoa Nueva Zelanda, el movimiento llegó a 37 países. La brasileña Natura se convirtió en la primera Empresa B que cotiza en bolsa, demostrando que el modelo podía adaptarse a distintas culturas, sistemas legales y economías.
Del nicho a la necesidad (2016–2021): A finales de la década de 2010, las Empresas B operaban en 70 países, llegando a mercados como Taiwán y Corea. Tras el Covid-19, las solicitudes para ser Empresa B aumentaron un 38 %.
De la consolidación a la influencia sistémica (2021–2026): A medida que las crisis ambientales y sociales se profundizaron, la urgencia del modelo de Empresa B se volvió innegable. El movimiento gana terreno progresivamente, construyendo la confianza de consumidores, pares y líderes empresariales, y canalizando esa confianza en acción colectiva transformadora.
La acción del movimiento ya se materializa en iniciativas concretas, como es el caso de la B Corp Beauty Coalition, una alianza de más de 90 marcas certificadas del sector de la belleza que comparte herramientas y conocimiento, además de impulsar cambios normativos.
En 2025, el movimiento presentó su primer manifiesto conjunto en la COP30 de Brasil, firmado por Empresas B de todo el mundo. El documento insta a gobiernos y empresas a abordar de forma integrada el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad social y el cortoplacismo en la gobernanza.
Hacia una nueva década de transformación empresarial
Ahora, las Empresas B se preparan para profundizar su compromiso con la certificación a través de estándares nuevos y más rigurosos. Estos exigen que las empresas cumplan con umbrales mínimos en siete temas de impacto, desde acción climática hasta derechos humanos, verificados por auditores externos independientes.
El próximo capítulo para el Movimiento B es aprovechar veinte años de impulso para generar un impacto mayor, guiado por cinco prioridades estratégicas: elevar la vara a través de estándares líderes a nivel mundial; retener y hacer crecer una comunidad global ambiciosa e inclusiva; profundizar la acción colectiva en todas las geografías e industrias; coordinar la incidencia para integrar la gobernanza de partes interesadas en la ley; y construir nuevas narrativas de éxito que transformen las expectativas de los líderes empresariales convencionales, los creadores de políticas e inversionistas.