Cooperan tuvo exitosa recuperación: Pago de deudas, compra de café y otros planes

La Cooperativa de Caficultores de Andes (Cooperan) continúa avanzando en su proceso de recuperación institucional y financiera con una serie de resultados que marcan una nueva etapa para la organización. Entre los principales hitos se destacan el pago de prácticamente la totalidad de las obligaciones con sus acreedores, la reactivación de la compra de café en el Suroeste antioqueño y el inicio de un programa de formación para sus asociados, iniciativas con las que busca fortalecer la confianza de los caficultores y consolidar su modelo de gobierno cooperativo.
Uno de los avances más relevantes se registró el pasado 16 de marzo, cuando la cooperativa canceló el 99,99 % de las obligaciones correspondientes a los acreedores calificados en cuarta y quinta clase, por un valor de $49.006 millones. Este paso fue determinante dentro del proceso de recuperación de la entidad, que hace poco más de un año atravesaba una de las situaciones más complejas de su historia.
Tras alcanzar este saneamiento financiero, Cooperan retomó sus operaciones comerciales. Entre el 18 de marzo y el 31 de mayo de 2026 adquirió más de 155 toneladas de café pergamino seco (CPS), por un valor cercano a $3.130 millones, reactivando la operación de sus cuatro puntos de compra ubicados en los municipios de Andes, Ciudad Bolívar, Betania e Hispania.
De acuerdo con la cooperativa, estas operaciones beneficiaron a cerca de 1.400 personas, de las cuales el 64 % corresponde a asociados, lo que ha permitido fortalecer nuevamente el papel de Cooperan como comprador de café en la región.
Formación para fortalecer el gobierno cooperativo
Como parte de su estrategia de fortalecimiento institucional, Cooperan abrió el pasado 1 de junio las inscripciones para el Diplomado en Gestión Cooperativa Cafetera, un programa académico diseñado exclusivamente para sus asociados.
El diplomado tendrá una intensidad de 120 horas y se desarrollará de manera presencial todos los sábados, entre el 13 de junio y el 5 de septiembre de 2026, en el auditorio de la cooperativa. El programa dispone de 50 cupos para asociados que se encuentren al día en sus obligaciones económicas con la entidad.
La certificación será otorgada por Confecoop Antioquia, organización que acompañará el desarrollo del proceso formativo.
Para Rosa Yelena Granja, directora de Confecoop Antioquia, este tipo de formación resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad de la cooperativa en el largo plazo.
«Que sean los propios asociados caficultores —los reales dueños de la Cooperativa— quienes reciban esta formación garantiza que cuando Cooperan sea devuelta a su comunidad no vuelva a caer en los errores que la llevaron a la crisis. La educación cooperativa es el cimiento sobre el que se construye cualquier proceso sostenible de recuperación», afirmó.
La iniciativa busca fortalecer las capacidades administrativas, cooperativas y de gobernanza de los asociados, con el propósito de promover una participación más activa en las decisiones estratégicas de la organización.
Además del componente académico, Cooperan ha intensificado su acercamiento con los productores cafeteros del Suroeste antioqueño. En apenas tres meses, representantes de la cooperativa han realizado encuentros presenciales con más de 1.600 caficultores en municipios, corregimientos y veredas de su área de influencia.
Durante estas jornadas se han socializado los avances del proceso de recuperación, la situación actual de la entidad y los principales proyectos previstos para 2026, con el objetivo de fortalecer la relación entre la cooperativa y las familias cafeteras de la región.
Según Luis Hernando Loaiza Gallego, agente especial y representante legal de Cooperan, la recuperación de la entidad permitirá restablecer funciones estratégicas para el desarrollo económico del Suroeste antioqueño.
«Cooperan se convierte en regulador de precios, recuperamos la garantía de compra de café al asociado y caficultor del Suroeste, y en el futuro apoyaremos proyectos sociales y ambientales como política de desarrollo, además de impulsar la cocreación de circuitos económicos alrededor del café», señaló.