Ruitoque se convirtió en nuevo accionista de Derivex, compañía del sector eléctrico colombiano

El mercado de negociación de contratos de electricidad, Derivex, anunció el ingreso de un nuevo accionista a la compañía. Se trata de Ruitoque, cuya incorporación fortalecerá su estructura accionaria, según mencionó la compañía.
Ruitoque cuenta con 30 años de trayectoria y ocupa el decimoséptimo lugar entre las compañías más grandes de Santander. Además, hace parte de un grupo empresarial que factura alrededor de $1 billón al año.
Es por ello que para Derivex el ingreso de Ruitoque como accionista representa un fortalecimiento institucional. Asimismo, consideró que es una señal del desarrollo del mercado organizado de energía eléctrica, con el propósito de promover una gestión eficiente de los precios, señales transparentes y una mayor competencia en el sector.
Adicionalmente, manifestó que entre 2022 y el primer semestre de 2026 su participación en el mercado de futuros de energía para la demanda comercial en Colombia pasó de 0,05 % a 1,59 %, lo que representa un crecimiento de más de 30 veces.
“Durante el primer semestre de 2026, el volumen negociado de Derivex alcanzó 675 gigavatios hora, frente a 333 gigavatios hora registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de 103 % en un solo año”, expresó la compañía.
Por ello, sostuvo que estos resultados reflejan un crecimiento gradual y un interés creciente por parte de comercializadores, generadores y otros actores del mercado en utilizar mecanismos estandarizados de contratación.
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“La llegada de Ruitoque como accionista representa un voto de confianza en el futuro del mercado de futuros de energía en Colombia. Nos fortalece institucionalmente y reafirma que el sector reconoce el valor de contar con una infraestructura de mercado que promueva una contratación más eficiente, transparente y competitiva. Continuaremos trabajando para ampliar la participación del mercado y consolidar este mecanismo como un instrumento al servicio del sector eléctrico colombiano”, concluyó Juan Carlos Téllez, gerente general de Derivex.
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