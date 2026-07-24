Gobierno Petro afirmó que el proyecto de transmisión eléctrica Colectora llegó a un avance de 90 %

Uno de los principales proyectos de transmisión eléctrica de Colombia, Colectora, alcanzó un avance de 90 %. Esta iniciativa permitirá transportar la energía que se generará en La Guajira y Cesar hacia la red eléctrica nacional, es decir, al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
En entrevista con Valora Analitik en junio de 2026, Freddy Zuleta, gerente de Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), señaló que, una vez finalice la construcción de Colectora, los parques eólicos entrarían en operación entre un año y medio y dos años después. Aunque aseguró que sería deseable que ese plazo fuera menor, reconoció que existen dificultades para acelerar ese proceso.
“Colectora tiene una inversión cercana a US$300 millones. Puede que el número cambie un poco hacia el final con el cierre del proyecto, pero es una inversión bien relevante. Todo el proyecto transmitirá una energía equivalente a la que consume Medellín”, expresó a este medio en junio.
Según informaron el Ministerio de Minas y Energía, liderado por Edwin Palma, y el Ministerio de Ambiente, encabezado de manera encargada por Irene Vélez, la iniciativa permitirá conectar siete parques de generación eólica que aportarán cerca de 1.050 megavatios de energía renovable. Esto significa que podrá atender alrededor de 10 % de la demanda máxima de electricidad de Colombia. Además, abrirá la puerta para que otros proyectos de generación renovable en La Guajira y Cesar incorporen su energía al sistema.
En el proyecto se construirán 475 kilómetros de líneas de transmisión en 500 kilovoltios. Adicionalmente, las carteras señalaron que en el tramo Cuestecitas – La Loma se alcanzó 100 % de avance en las obras civiles, el tendido de la línea y el montaje. Es decir, concluyó la construcción de 511 torres y 248 kilómetros de línea. Entre tanto, el tramo Colectora – Cuestecitas reporta 417 sitios de torre con obras civiles terminadas, 400 estructuras finalizadas y 46 kilómetros de tendido de conductores.
“Demostramos que la descarbonización y los derechos de las comunidades no se oponen, sino que avanzan juntos. Esa es la esencia de la justicia en la transición energética”, afirmó Vélez.
Los ministerios expresaron que el área de influencia del proyecto concentró 261 comunidades certificadas para consulta previa, entre ellas comunidades del pueblo Wayuu, Yukpa, cuatro comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y consejos comunitarios afrocolombianos.
Hasta la fecha, el Gobierno reportó un cumplimiento de 88,38 % de los acuerdos alcanzados en las consultas previas, un avance de 87,25 % en las compensaciones socioculturales y unas inversiones ambientales y sociales que superan 92 % de la meta.
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El Ejecutivo agregó que, con la entrada en operación de Colectora, el país contará con una infraestructura que permitirá incorporar más energía renovable al sistema eléctrico, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y aprovechar el potencial eólico y solar de La Guajira.
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