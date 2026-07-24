Alquería y la australiana SeaStock se unen para desarrollar en Colombia una innovación que podría transformar la ganadería

Colombia será el primer país de América Latina donde se desarrollará y pondrá a prueba una de las innovaciones con mayor potencial para hacer más sostenible la ganadería. Alquería y la empresa australiana SeaStock firmaron una alianza estratégica para desarrollar y validar en AlgaToro.
AlgaToro es un ingrediente natural elaborado a partir de un alga marina ampliamente estudiada por centros de investigación internacionales que, de acuerdo con las investigaciones disponibles, puede reducir en más del 80 % el metano que producen las vacas durante su proceso de digestión.
La alianza permitirá que Colombia sea el primer país de América Latina donde esta innovación será evaluada en condiciones reales de producción. El objetivo es generar conocimiento que contribuya a su desarrollo y facilite su futura implementación en otros países de la región.
Las primeras evaluaciones se realizarán en fincas de Alquería, donde productores colombianos participarán en las pruebas de esta innovación. Los resultados permitirán conocer cómo responde en sistemas de producción basados en pastoreo tropical, una característica propia de la ganadería colombiana que puede aportar información valiosa para su desarrollo en América Latina.
La alianza combina el conocimiento de SeaStock en el desarrollo de soluciones elaboradas a partir de algas marinas con la experiencia de Alquería trabajando desde hace más de seis décadas junto a productores colombianos. El propósito es adaptar esta innovación a las condiciones del país y aportar al desarrollo de una ganadería más competitiva y sostenible.
«La ganadería del futuro no se construye escogiendo entre producir más o cuidar el planeta; se construye con competitividad e innovación. Esta alianza permitirá que Colombia sea el primer escenario de América Latina para evaluar una tecnología con el potencial de contribuir a una producción de leche más sostenible y fortalecer la competitividad de los productores», afirmó Rafael Álvarez, CEO de Alquería.
Para Tom Puddy, director ejecutivo de SeaStock, la decisión de iniciar este proceso en Colombia responde a las características del país y al trabajo desarrollado por Alquería con sus productores. «Colombia ofrece condiciones muy favorables para evaluar el potencial de esta tecnología. Trabajar junto a Alquería nos permitirá conocer cómo responde esta innovación en sistemas productivos propios de América Latina y seguir avanzando en soluciones que beneficien tanto a los productores como al medio ambiente», señaló.
Una innovación para una ganadería más sostenible
Durante esta primera fase, ambas compañías trabajarán junto a productores colombianos para recopilar la información necesaria que permita orientar las siguientes etapas del proyecto y fortalecer el desarrollo de esta tecnología en América Latina.
Con esta alianza, Alquería reafirma su apuesta por la innovación como una herramienta para responder a los retos de la producción de alimentos. La compañía continúa conectando ciencia, tecnología y conocimiento del campo para impulsar soluciones que fortalezcan la sostenibilidad y la competitividad de la ganadería colombiana.