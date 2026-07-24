José Manuel Restrepo anuncia que habrá una transformación a fondo en Ecopetrol en nuevo gobierno

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, señaló la necesidad imperativa de una transformación de fondo en Ecopetrol “que arranca con el tema estructural, estratégico».
En el marco del anuncio de financiamiento del CAF para Colombia, Restrepo enfatizó que la compañía, considerada históricamente como la «joya de la corona», atraviesa una crisis que requiere medidas inmediatas para frenar su deterioro.
Uno de los pilares de la nueva visión gubernamental es el retorno a la expansión de recursos. Restrepo fue enfático al declarar que el gobierno busca «avanzar en nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo», asegurando que han sido «absolutamente claros en esa materia».
Este enfoque pretende estabilizar la seguridad energética y fortalecer los activos de la nación.
Para el vicepresidente electo, la solución a los problemas de la estatal petrolera pasa por una renovación en su mando. Según Restrepo, la entidad requiere una «verdadera gerencia o presidencia que enfrente los desafíos operativos, financieros, de reputación y de gobierno corporativo que tristemente tiene hoy Ecopetrol».
En este contexto, destacó el perfil del Dr. Jorge Mario Velázquez, expresidente del Grupo Argos, como el líder ideal para esta etapa. Restrepo describió a Velázquez como un hombre de «larga trayectoria en el sector empresarial» y un «reconocido en ese sector productivo» que posee el conocimiento necesario sobre los «desafíos de las organizaciones en lo operativo, en lo financiero, en el gobierno corporativo y en materia de reputación».
El tono del mensaje fue de urgencia respecto a la situación actual de la empresa. Restrepo afirmó que el objetivo es «entregarle a los mejores la compañía que tiene que ser orgullo de Colombia y que tristemente hoy no es orgullo del país».
Haciendo una emotiva referencia al símbolo de la empresa, el vicepresidente electo advirtió sobre las consecuencias de la inacción: «Esa compañía que otrora fuera la joya de la corona, nuestra iguana, que no podemos permitir que se destruya año tras año en nuestro país».
El pronunciamiento concluyó con el compromiso de la nueva administración de rodearse de expertos para proteger el patrimonio de los colombianos, antes de que el vicepresidente continuara con su agenda oficial.
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