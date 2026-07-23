Fuentes cercanas a Ecopetrol confirmaron que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, saldrá oficialmente de la compañía. Permanecerá hasta el 30 de julio y no podrá presentar los resultados financieros de la compañía el 3 de agosto de 2026.
El directivo solicitó permanecer unos días más en el cargo con el fin de presentar los resultados financieros. Sin embargo, la Junta Directiva no accedió a su petición.
Otra de las salidas en la cúpula de Ecopetrol es la de Byron Triana, quien se venía desempeñando como vicepresidente de Energías para la Transición.
Pero los cambios no terminan ahí. También dejará la compañía Victoria Sepúlveda, una de las colaboradoras más cercanas a Ricardo Roa, según dijo Caracol Radio.
También se confirmó que Ecopetrol deberá convocar una asamblea e iniciar un proceso interno, con el apoyo de una firma de ‘headhunters’, para seleccionar al nuevo presidente de la compañía.
Aunque no hay información oficial sobre quién asumirá el cargo, los nombres que más suenan son los de Joaquín Gutiérrez y Felipe Bayón; este último presidió Ecopetrol hasta 2023.
Pese a que la Junta tiene actualmente tres vacantes, el organismo ya está en capacidad de iniciar el proceso de selección. No obstante, el Ministerio de Hacienda deberá definir los lineamientos para la búsqueda del sucesor de Ricardo Roa, en su calidad de representante del accionista mayoritario de la petrolera: el Estado colombiano.
Todo este proceso se llevará a cabo bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo, a partir del 7 de agosto. Ambos han señalado que los cambios en la cúpula de Ecopetrol harán parte de los primeros decretos que firmarán, los cuales incluirán la convocatoria de una Asamblea General de Accionistas.
Lo anterior también tiene como finalidad llenar las tres vacantes que actualmente existen en la Junta y realizar los cambios que el nuevo gobierno considere necesarios al interior del máximo órgano de dirección de la compañía.