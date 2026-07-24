Indra Group aumentó 30 % sus ingresos en el primer semestre de 2026 y duplicó su cartera de pedidos

El grupo tecnológico español Indra reportó un sólido desempeño financiero durante el primer semestre de 2026, al registrar un crecimiento de doble dígito en contratación, ingresos y rentabilidad, impulsado principalmente por el fortalecimiento de sus negocios de defensa y espacio.
La compañía, que tiene presencia en Colombia desde hace tres décadas y más de 4.000 colaboradores en el país, también confirmó sus metas para el cierre del año.
Entre enero y junio, los ingresos crecieron 30 %, al ubicarse en 3.179 millones de euros, mientras que la cartera de pedidos alcanzó los 20.533 millones de euros, más del doble frente a los 9.474 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
Además del crecimiento en ingresos, Indra reportó una mejora en sus márgenes. El Ebitda aumentó 72 % durante el semestre y el margen Ebitda pasó de 10,8 % a 14,4 %.
La utilidad neta ascendió a 219 millones de euros, un aumento de 2 % frente al primer semestre de 2025, mientras que el flujo de caja libre alcanzó 1.487 millones de euros, impulsado principalmente por los anticipos recibidos en programas especiales de modernización del negocio de defensa.
Al cierre de junio, la compañía registró una posición de caja neta de 1.033 millones de euros. Al mismo tiempo, la contratación aumentó 58 %, hasta los 5.010 millones de euros.
Relacionado: Ingresos de Indra Group crecieron 15 % en el primer trimestre de 2026: reveló sus objetivos financieros para el año
Defensa y espacio lideraron el crecimiento
De acuerdo con el balance de Indra, todas las unidades de negocio reportaron incrementos en ingresos durante el semestre, aunque el mayor dinamismo estuvo concentrado en Defensa, cuyos ingresos aumentaron 103 %, y en Espacio, que registró un crecimiento de 398 % gracias a la incorporación de Hispasat e Hisdesat.
También avanzaron Tráfico Aéreo (ATM), con un incremento de 16 %; Minsait, con 3 %, y Movilidad, con una variación de 2 %.
Además, en el segundo trimestre el ritmo de crecimiento fue incluso mayor. Los ingresos aumentaron 43 % frente al mismo periodo de 2025.
La compañía explicó que el desempeño del negocio de Defensa respondió al crecimiento de vehículos terrestres, los Programas Especiales de Modernización, la evolución del programa Eurofighter y diversos proyectos de radares en Alemania y Ucrania.
Relacionado: Indra Group presenta nueva unidad de negocio en América Latina: apoyará seguridad integral de la región
En Espacio, el resultado estuvo explicado principalmente por la consolidación de Hispasat e Hisdesat y el crecimiento de sus operaciones en Europa y América.
Josep Maria Recasens, consejero delegado de Indra Group, aseguró que estos resultados respaldan los objetivos planteados para 2026 y constituyen el punto de partida del nuevo plan estratégico de la compañía, que tendrá como prioridad fortalecer la capacidad de ejecución y la competitividad del grupo.
Mantiene sus metas para 2026
Tras los resultados del primer semestre, Indra mantuvo sin cambios sus previsiones para el conjunto del año. La empresa espera superar los 7.000 millones de euros en ingresos, registrar un EBIT superior a 700 millones de euros y obtener un flujo de caja libre superior a 375 millones de euros.
En Colombia, donde opera desde hace 30 años, la multinacional cuenta con más de 4.000 profesionales, oficinas en Bogotá, Barranquilla y Medellín y un Centro de Ciberseguridad. A través de Minsait participa en proyectos de transporte, defensa, tráfico aéreo y transformación digital en el país.