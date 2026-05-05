Ingresos de Indra Group crecieron 15 % en el primer trimestre de 2026: reveló sus objetivos financieros para el año

Indra Group reportó los resultados financieros del primer trimestre de 2026, donde se evidenció un incremento del 15 % en los ingresos, llegando a los 1.334 millones de euros.
Todas las divisiones crecieron: espacio aumentó un 393 %, defensa un 33 % y ATM creció un 17 %, así como movilidad y Minsait crecieron un 1 % cada uno respectivamente.
En otras cifras, la cartera alcanzó los 20.334 millones de euros, monto superior a los 8.003 millones de euros del mismo periodo del año pasado, es decir, un aumento del 154 %, impulsado principalmente por defensa (más de 8.394 millones de euros) y por la contribución inorgánica de Espacio (consolidación de Hispasat e Hisdesat de 2.704 millones de euros), y con todas las demás divisiones aportando también crecimiento.
Por su parte, el resultado neto ascendió a 76 millones de euros, un 28 % más que en el primer trimestre de 2025 cuando se estableció en 59 millones de euros.
Para José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group, “los resultados del primer trimestre reafirman nuestro compromiso con el guidance del año. Estamos enfocándonos plenamente en el desarrollo de la huella industrial, el impulso de acuerdos estratégicos y apalancándonos en nuestras capacidades tecnológicas para cumplir nuestros compromisos con los clientes”.
La compañía también resaltó todos los objetivos financieros para 2026: más de 7.000 millones de euros de ingresos en moneda local, un Ebit mayor que 700 millones de euros y más de 375 millones de euros de flujo de caja libre.
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Hitos de Indra Group en el primer trimestre de 2026
El 2 de enero, Indra Group informó que Hisdesat activó un plan de contingencia tras el impacto de una partícula espacial en el satélite SpainSat NG II durante su transferencia orbital. Aunque las operaciones no se vieron afectadas, los daños impidieron completar la misión, por lo que el 16 de enero se inició, junto al Ministerio de Defensa, el proceso para un nuevo satélite (SpainSat NG III) que lo reemplazará.
En enero también se registraron otros hitos: la compañía renovó por octavo año el certificado Top Employer y nombró a Miguel Ángel Panduro como director general de Indra Espacio. En febrero, Indra fue incluida por primera vez en el índice MSCI, anunció un dividendo de 0,30 euros por acción y cerró el análisis de desinversión en Minsait Payments (ahora Nuek).
Durante marzo, la empresa ejecutó un programa de recompra de acciones para cumplir compromisos con directivos. Además, se cerró el análisis de una posible operación con Escribano Mechanical & Engineering tras la retirada de esta última. Finalmente, Indra firmó acuerdos estratégicos con Hanwha Group para desarrollar sistemas de artillería y con Rheinmetall para fortalecer la producción de vehículos militares.