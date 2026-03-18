Jaime Giraldo asume la dirección de Indra Group en Medellín

Indra Group anunció el nombramiento de Jaime Giraldo como director en Medellín, con el propósito de, explicó la compañía, consolidar su presencia en Antioquia y acelerar el desarrollo de proyectos de infraestructura crítica, transformación digital y ciberseguridad.
Giraldo cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones y tecnologías de la información, liderando equipos comerciales y operaciones en Colombia y América Latina.
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En su trayectoria reciente fue responsable de estrategias internacionales, impulsando proyectos de infraestructura y servicios de conectividad en múltiples mercados de la región.
Desde su nuevo rol, trabajará con las diferentes líneas de negocio y equipos especialistas de Indra Group para acompañar la toma de decisiones estratégicas de clientes en la región. Asimismo, impulsará el posicionamiento de la compañía en el noroccidente del país, fortalecerá la articulación con el ecosistema empresarial, académico y público, y avanzará en iniciativas como el Centro de Excelencia en Ciberseguridad Industrial (CECI).
“Asumo este reto con el compromiso de fortalecer la confianza de nuestros clientes y aliados estratégicos en Antioquia. Nuestro propósito es acompañar la evolución tecnológica de la región con soluciones que respalden infraestructuras críticas, mejoren la competitividad empresarial y contribuyan al desarrollo sostenible”, destacó Jaime Giraldo.
Por su parte, José Fernando Quintero, director general de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, señaló: “Medellín es hoy un polo de innovación en América Latina. El liderazgo de Jaime nos permitirá ampliar el impacto de soluciones tecnológicas que respaldan servicios esenciales para la ciudadanía y el tejido productivo”.
Cabe resaltar que Indra Group tiene presencia en Colombia desde hace más de 25 años y cuenta con más de 5.000 profesionales en el país. En Medellín desarrolla proyectos de tecnología aplicada en sectores como transporte, defensa, energía, telecomunicaciones y tecnologías de la información, así como iniciativas especializadas en ciberseguridad industrial y transformación digital.