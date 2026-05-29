Tasa de usura en Colombia para créditos de consumo volverá a subir en junio de 2026

La Superintendencia Financiera de Colombia certificó el Interés Bancario Corriente para el crédito de consumo y ordinario de junio en 19,19 % efectivo anual (0,41 % por encima del mes anterior) y, en consecuencia, subió la tasa de usura que aplicará el próximo mes.
El costo del dinero para las tarjetas de crédito y préstamos personales continuará encareciéndose, pues el interés máximo para esta modalidad se situará en 28,79 % efectivo anual, lo que representa un incremento de 0,62 puntos porcentuales (pp) en comparación con el 28,17 % que rigió en mayo.
Sin embargo, a diferencia de la tendencia generalizada de incrementos en tasas remuneratorias y de mora que se experimentó en mayo, el segmento de los créditos productivos y de bajo monto registrará un alivio en casi todas sus líneas para junio.
La tasa de usura para el crédito de consumo de bajo monto bajará significativamente al ubicarse en 62,10 % (frente al 65,19 % de mayo), mientras que el crédito productivo de mayor monto se reducirá levemente al 41,06 % en contraste con el 42,36 % del mes previo.
Así mismo, la usura para el crédito productivo rural caerá al 33,35 %, la del crédito productivo urbano descenderá al 59,93 % y la del crédito popular productivo rural cederá ligeramente hasta el 72,95 %.
La única categoría que acompañará el comportamiento alcista del crédito de consumo tradicional será el crédito popular productivo urbano, cuyo techo máximo legal de usura se incrementará hasta el 89,73 % efectivo anual, lo que equivale a un aumento intermensual de 0,84 puntos porcentuales en comparación con el 88,89 % fijado en mayo.
La SuperFinanciera recordó a los usuarios del sistema financiero que este indicador determina por ley el valor máximo permitido para los intereses remuneratorios y moratorios del comercio, operando además como el límite legal para la configuración del delito de usura estipulado en el Código Penal.
La entidad calculo estos valores con base en la información financiera recolectada entre el 1 y el 22 de mayo de este año.
—