Banco de Bogotá prevé crecimiento de cartera de 14 % en 2026 y mantiene meta de rentabilidad pese a retos económicos

Banco de Bogotá reveló su guidance para 2026, en el que mantiene una expectativa de crecimiento de cartera cercana al 14 %, en un entorno marcado por presiones inflacionarias, tasas de interés elevadas e incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales.
Durante su llamada de resultados con inversionistas para el primer trimestre, la primera liderada por Juan Carlos Echeverry, la entidad indicó que entre 6 % y 8 % de la expansión esperada de la cartera provendría de crecimiento inorgánico, mientras que el margen neto de interés (NIM) se ubicaría alrededor de 4,7 % al cierre del año.
En materia de eficiencia, Banco de Bogotá espera cerrar 2026 con una relación de costos sobre ingresos cercana a 51 % y una relación de costos sobre activos de aproximadamente 2,6 %.
Por su parte, en términos de rentabilidad, el retorno sobre patrimonio (ROE) se ubicaría entre 7,5 % y 8,5 %, de acuerdo con las estimaciones presentadas por la administración.
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Proyecciones económicas y elecciones
La entidad explicó que sus perspectivas se construyen sobre un escenario macroeconómico que contempla un crecimiento de la economía colombiana de 2,4 % para este año, inflación cercana a 6,2 % y la posibilidad de que el Banco de la República aumente nuevamente las tasas de interés entre 50 y 75 puntos básicos.
Además, advirtió que la incertidumbre electoral se está convirtiendo en uno de los principales factores que influirán en el comportamiento de la economía y de los mercados locales durante los próximos meses.
Las proyecciones fueron presentadas junto con los resultados del primer trimestre de 2026, periodo en el que Banco de Bogotá reportó una utilidad neta atribuible a los accionistas de $313.000 millones.
La entidad señaló que el desempeño estuvo afectado por el impuesto al patrimonio, cuyo impacto total ascendió a $135.000 millones, incluyendo efectos directos e indirectos sobre los resultados.
En cuanto a la cartera, los créditos brutos llegaron a $97,2 billones, con un crecimiento de 1,8 % frente al trimestre anterior y de 7,6 % en comparación con el mismo periodo de 2025.
Por segmentos, el crecimiento estuvo liderado por la cartera hipotecaria, que aumentó 4,9 % durante el trimestre, seguida por consumo con 2,6 % y comercial con 0,8 %.