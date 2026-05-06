Juan Carlos Echeverry asume la Presidencia del Banco de Bogotá; esta será su hoja de ruta

El Banco de Bogotá dio a conocer que Juan Carlos Echeverry asume desde hoy la Presidencia de esta filial del Grupo Aval y traza una hoja de ruta para las más de 11.000 trabajadores de la entidad bancaria.
Entre ellas se cuentan: crear valor para los clientes, trabajar de forma colaborativa y enfocarse en la solución de problemas. Según indicó el banco, este enfoque se traduce en decisiones más ágiles, soluciones concretas y una relación más cercana y efectiva con clientes y empresas.
Echeverry llega a este cargo en reemplazo de César Prado, quien anunció en marzo pasado su renuncia a esta posición, luego de dos años y ocho meses al frente de una de las entidades financieras más grandes del Grupo Aval y del país.
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Perfil del nuevo presidente del Banco de Bogotá
Según el perfil divulgado por el banco, Juan Carlos Echeverry cuenta con amplia trayectoria en el sector académico, público y privado.
Se desempeñó como decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ha sido ministro de Hacienda y Crédito Público; director del Departamento Nacional de Planeación y también fue presidente de Ecopetrol.
Es Ph.D. en Economía de New York University y economista de la Universidad de los Andes.
A su llegada al Banco de Bogotá, indicó que esta entidad “lleva 155 años presente en la vida de millones de colombianos. Ninguna institución se ha ganado su confianza durante más tiempo. Cada colombiano que confía en el Banco de Bogotá sabe que estamos para ayudarle a llevar adelante una vida bien vivida. Gracias al equipo del banco por esa tarea vital”.
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