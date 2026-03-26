Juan Carlos Echeverry fue designado nuevo presidente del Banco de Bogotá. El directivo asumirá el cargo desde el próximo 6 de mayo y reemplazará a César Prado, quien presentó su renuncia tras dos años al frente de la entidad.
Echeverry es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con un doctorado en Economía de la Universidad de Nueva York.
Hoja de vida del nuevo presidente de Banco de Bogotá
Gran parte de su trayectoria ha estado orientada al sector de energía y de políticas públicas. Eso incluye su rol como Ministro de Hacienda (2010 a 2012) durante el gobierno de Juan Manuel Santos y como presidente ejecutivo de Ecopetrol (2015-2017), la empresa más grande del país.
Echeverry también se desempeñó como director del Departamento Nacional de Planeación (2000-2002) y fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes (2002-2006).
Recientemente, presentó su candidatura por firmas en las elecciones presidenciales de 2022; sin embargo, decidió dar un paso al costado.
En los últimos años, su labor se ha concentrado en brindar asesoría en temas económicos como socio fundador de la firma de consultoría EConcept. Además, es copresidente del fondo de capital privado en los sectores de energía e infraestructura, Ainda.
A esa lista también se suma el paso del exfuncionario como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington D. C. (EE. UU.) y su faceta como autor de varios libros sobre economía, infraestructura, conflicto y finanzas públicas.
Salida de César Prado de la compañía
El pasado jueves 19 de marzo, la Junta Directiva del Banco de Bogotá confirmó que César Prado dejó la presidencia de la compañía, quien presentó su renuncia por motivos personales.
“El doctor Prado ejercerá el cargo hasta el 20 de marzo de 2026. La Junta Directiva expresó su reconocimiento al doctor Prado por su compromiso y dedicación durante su trayectoria en el Grupo por más de 15 años”, dijo la empresa en un comunicado.