Colombia reduce su desequilibrio externo: Déficit de cuenta corriente se modera al 1,2 % del PIB en el primer trimestre

El déficit de la cuenta corriente en Colombia se situó en US$1.573 millones en el primer trimestre de 2026, una cifra que representa el 1,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral, mostrando una senda de moderación frente a periodos anteriores.
De acuerdo con los resultados de la balanza de pagos, revelados por el Banco de la República, esta cifra marca una mejora respecto al cierre de 2025, cuando el déficit alcanzó los US$3.912 millones (3,1 % del PIB).
El boletín de la entidad también da cuenta de que la reducción del déficit responde a una dinámica de ajuste en los flujos de bienes, servicios y rentas que intercambia el país con el resto del mundo.
Esto significa que la cuenta corriente, que mide las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como los ingresos y egresos por renta de los factores (ingreso primario) y transferencias corrientes (ingreso secundario), refleja una estructura más equilibrada al inicio de año, aliviando las presiones sobre el financiamiento externo.
La moderación del déficit al 1,2 % del PIB es una señal de ajuste en la demanda interna y de resiliencia en los ingresos por exportaciones y transferencias (como las remesas).
No obstante, el equipo técnico del banco central mantiene una vigilancia estrecha sobre la evolución de la tasa de interés de intervención —actualmente en el 11,25 %— y la percepción de riesgo país, factores que influyen directamente en el costo del financiamiento internacional y en la estabilidad de la moneda.
Financiamiento y flujos de capital
Por el lado de la cuenta financiera, el reporte del BanRep indica que se registraron entradas netas de capital por un valor de US$954 millones, lo que equivale al 0,7 % del PIB trimestral. Estas entradas incluyen la variación de los activos de reserva, los cuales se incrementaron en US$543 millones durante este periodo.
El informe detalla que la financiación del déficit corriente se dio bajo un entorno de condiciones financieras que, aunque se han mantenido estrictas a nivel global, permitieron al país captar los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones externas. Por su parte, el rubro de errores y omisiones se estimó en US$619 millones.
Finalmente, la Posición de Inversión Internacional (PII), que refleja la diferencia del saldo neto entre los activos financieros que los residentes colombianos poseen en el exterior y los pasivos que el país ha contraído con no residentes, registró un balance negativo por US$203.566 millones (42,5 % del PIB anual), resultado de activos por US$314.487 millones (65,6 % del PIB anual) y de pasivos por US$518.052 millones (108 % del PIB anual).
Del saldo total de activos, el 37,9 % corresponde a inversión de cartera, el 26,4 % a inversión directa de Colombia en el exterior, el 21,2 % a activos de reserva, y el restante 14,5 % a otros activos, que incluyen préstamos, otros créditos externos, depósitos en el exterior y derivados financieros.
Por su parte, los pasivos se desagregan en 56,4 % por inversión extranjera directa, 23,6 % corresponde a inversiones de cartera y el restante 19,9 % a otros pasivos (en donde se destacan los préstamos externos).
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