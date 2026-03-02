Colombia cerró 2025 con profundización del déficit en cuenta corriente por el aumento de las importaciones

El Banco de la República confirmó una profundización del desequilibrio externo del país en el cierre del año en la actualización del informe de la balanza de pagos del cuarto trimestre de 2025.
La cuenta corriente registró un déficit de US$3.912 millones, cifra que representa el 3,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral. Este resultado marca un incremento respecto a los trimestres anteriores de 2025, cuando el déficit se había mantenido en niveles de entre 2,2 % y 2,5 % del PIB.
De hecho, el indicador fue mayor en US$1.095 millones comparado con el trimestre inmediatamente anterior, lo que se explica por el aumento de los egresos netos de la renta de factores y el mayor déficit de la balanza comercial de bienes y servicios, compensado parcialmente por el aumento del superávit de las transferencias corrientes.
Según el reporte del emisor, la ampliación del saldo negativo en la cuenta corriente se explica principalmente por el desempeño de la balanza comercial de bienes (US$4.457 millones), donde las importaciones continuaron superando a las exportaciones en un contexto de demanda interna que mostró señales de resiliencia hacia el final del año.
Del mismo modo, el rubro de renta de los factores (US$3.680 millones), que incluye el giro de utilidades de empresas extranjeras hacia sus casas matrices, ejerció presión sobre la balanza, aunque fue parcialmente compensado por el dinamismo en el ingreso de transferencias corrientes, principalmente remesas (US$4.224 millones).
Así, para todo 2025, el déficit corriente llegó a US$10.883 millones (2,4 % del PIB) y fue superior en US$3.871 millones al de un año atrás, por cuenta de la ampliación en el déficit comercial de bienes y a pesar del incremento en los ingresos netos por transferencias corrientes.
Inversiones jalonan la entrada de capital
A pesar del saldo negativo en la cuenta corriente, la cuenta financiera del país mostró una dinámica positiva, permitiendo la financiación del déficit mediante la entrada de capitales.
Al cuarto trimestre de 2025 se registraron entradas netas de capital por US$3.471 millones (2,7 % del PIB trimestral), incluyendo la variación de activos de reserva (US$543 millones), mientras que los errores y omisiones se estimaron en US$441 millones.
Este ingreso ayudó a sostener la liquidez externa de la economía.
El año pasado, la cuenta financiera, que cerró en US$9.047 millones (2 % del PIB), presentó mayores entradas netas por US$3.470 millones comparado con lo recibido en 2024, dinámica que se explica principalmente por el incremento en los ingresos netos por inversiones de cartera, lo cual fue compensados parcialmente por el aumento en los depósitos en el exterior.
Finalmente, al cierre de diciembre de 2025, la posición neta de inversión internacional de Colombia se mantiene en terreno negativo por US$200.403 millones (43,7 % del PIB anual), reflejando que el valor de los pasivos financieros del país con el exterior (US$508.409 millones) supera al de sus activos (US$308.006 millones).
Del saldo total de activos, el 38,1 % corresponde a inversión de cartera, el 26,6 % a inversión directa de Colombia en el exterior, el 21,6 % a activos de reserva, y el restante 13,7 % a otros activos que incluyen préstamos, otros créditos externos, depósitos en el exterior y derivados financieros.
Este indicador subraya la dependencia del país del ahorro externo para financiar sus niveles de inversión y consumo.
