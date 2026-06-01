¿Qué pasa si se hacen transacciones no autorizadas por Bre-B? Este banco lanza seguro que lo protege

A medida que se consolida Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, las entidades financieras comienzan a desarrollar productos orientados a reforzar la seguridad de las transacciones digitales, ante los nuevos retos que enfrentan los usuarios.
En ese contexto, Banco de Bogotá anunció el lanzamiento de un seguro diseñado para respaldar operaciones realizadas a través de esta infraestructura de pagos, que ya tiene más de 106 millones de llaves y transacciones por cerca de $145 billones.
La entidad, parte del Grupo Aval, señaló que se trata del primer seguro en Colombia enfocado específicamente en transacciones realizadas mediante Bre-B, con coberturas frente a eventos como operaciones no autorizadas en canales digitales, uso indebido de productos financieros y movimientos efectuados bajo coacción.
El producto estará disponible para personas naturales que tengan al menos un año de antigüedad como clientes del banco y podrá adquirirse de forma completamente digital a través de la Banca Virtual.
Relacionado: Banco de Bogotá prevé crecimiento de cartera de 14 % en 2026 y mantiene meta de rentabilidad pese a retos económicos
Cobertura de hasta $1,3 millones por evento
Según explicó la entidad, la oferta del seguro se habilitará cuando el cliente realice transacciones Bre-B iguales o superiores a $50.000.
De acuerdo con las condiciones anunciadas por Banco de Bogotá, los usuarios podrán presentar hasta dos reclamaciones por año en caso de eventos cubiertos.
La póliza contempla una indemnización de hasta $1.300.000 por cada evento reportado, sujeto a las condiciones y coberturas definidas por la entidad.
El banco indicó que tanto la contratación como los procesos de reclamación y seguimiento se realizarán de manera digital, sin necesidad de desplazamientos o trámites presenciales.
Con este lanzamiento, la entidad busca fortalecer la confianza de los usuarios en el ecosistema de pagos inmediatos y en las nuevas herramientas digitales que se desarrollan en Colombia desde la implementación de Bre-B.