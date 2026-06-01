S&P Global integrará sus operaciones en Colombia bajo la marca S&P National Ratings

En un movimiento para fortalecer su presencia en la región y continuar expandiendo su operación en Coolombia, S&P Global anunció que, a partir del 22 de junio de 2026, cambiará su marca en el país a S&P National Ratings.
Esta transición implica que la actual BRC Ratings – S&P Global, que opera desde Bogotá, será sustituida por esta nueva identidad corporativa.
La decisión responde a los cambios constantes de los mercados financieros en la región. Según explicó James Wiemken, director global de Servicios de calificación de S&P Global Ratings: “La evolución de los mercados de deuda de América Latina sigue en marcha con la introducción de estructuras más complejas y nuevas clases de activos”.
Wiemken añadió que, con este cambio, la firma busca reforzar su cobertura combinando el conocimiento global con el local para “reconocer las fortalezas inherentes del mercado colombiano, al tiempo que identificamos con mayor precisión los riesgos crediticios que acompañan su desarrollo continuo”.
Cambios y beneficios operativos
Bajo el sello de S&P National Ratings, la operación en Colombia aprovechará una experiencia local de casi 30 años para integrarse a la red de S&P National Ratings, lo que permite un mayor acceso a analistas especializados y perspectivas de diversos mercados.
La decisión viene con una nueva nomenclatura, pues se introducirá el prefijo ‘co’ en las calificaciones locales para identificarlas y distinguirlas claramente de las de escala global.
De hecho, la firma detalló que las notas en el mercado colombiano continuarán ajustándose a las regulaciones crediticias locales, mientras que las calificaciones en escala global y soberanas seguirán basándose en sus metodologías globales sin sufrir alteraciones por este proceso.
S&P National Ratings también reveló que realizó una revisión de la calibración de calificaciones para el mercado local, reforzando la consistencia de criterios en todas las clases de activos y fortaleciendo el análisis de variables cualitativas en riesgos de crédito y mercado.
Colombia se suma a otros países de la región que ya operan bajo este modelo de escala nacional, como México, Brasil, Argentina y Uruguay.
A pesar de estos cambios estructurales y de marca, S&P Global aclaró que las categorías de la escala de calificación para Colombia y las clasificaciones respectivas se mantendrán sin cambios para las entidades y emisiones calificadas, enfatizando que esta transición “no se trata de una acción de calificación”.
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