Grupo Aval crea ecosistema para habilitar pagos internacionales inmediatos para empresas; así funciona

El Grupo Aval sigue avanzando en la creación de ecosistemas de pago y para eso, creó una alianza desde varias de sus entidades financieras, incluyendo a GouPayments, su compañía de procesamiento de pagos, creada recientemente.
Según reveló el holding financiero, esta filial creó una alianza con la fintech zulu, para ofrecer pagos internacionales empresariales inmediatos, que tendrá además el respaldo de otras dos entidades financieras del Grupo Aval.
El anuncio, realizado durante Aval Tech Week, busca extender al segmento corporativo los pagos inmediatos, que se han venido consolidando en Colombia con el desarrollo de Bre-B, aunque con foco en personas naturales.
“Queremos que nuestros clientes corporativos tengan acceso a la mejor tecnología disponible y por eso trabajamos en GouPayments para habilitar pagos inmediatos empresariales por transacción, algo que la banca tradicional no había podido ofrecer con esta velocidad”, afirmó Isabel Cristina Martínez, CEO de GouPayments.
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Así funcionará el ecosistema
La fintech zulu será la primera empresa en acceder a esta infraestructura, con el objetivo de ofrecer a sus clientes pagos inmediatos empresariales tanto en Colombia como hacia mercados internacionales.
“Para zulu y la industria fintech, este es un antes y un después. La confianza de Grupo Aval como aliado estratégico nos permite ofrecer a nuestros clientes algo que no existía en el país: pagos inmediatos empresariales locales e internacionales. Este es el primer paso de una transformación mucho más grande”, señaló Esteban Villegas, CEO de zulu.
El ecosistema también contará con el respaldo de Banco de Occidente, que aportará su infraestructura financiera y mesa de dinero para soportar las operaciones internacionales y la gestión de liquidez requerida por este tipo de transacciones.
Según las compañías, esta es la primera vez que una entidad bancaria de este tamaño en Colombia integra directamente su infraestructura con una fintech especializada en pagos internacionales para ofrecer este tipo de servicio a clientes corporativos.
“Banco de Occidente acompaña esta alianza poniendo su infraestructura financiera y su mesa de dinero para la operación de zulu como proveedor de pagos internacionales y para llevar este producto a todos sus clientes”, explicó Gerardo Silva, presidente de Banco de Occidente.
Aval Casa de Bolsa se suma al proyecto
Como parte de la iniciativa, Aval Casa de Bolsa también comenzará un piloto mediante el cual integrará los servicios de pagos internacionales desarrollados por zulu para sus clientes.
La comisionista indicó que esta integración permitirá avanzar en la modernización de procesos relacionados con pagos internacionales y operaciones financieras empresariales.
“La visión de esta alianza va más allá del lanzamiento de un producto. Para Aval Casa de Bolsa significa el inicio de la modernización de los pagos internacionales y locales para nuestros clientes. Vemos en este lanzamiento el primer paso de un camino lleno de innovación”, afirmó Salim Jassir, CEO de Aval Casa de Bolsa.