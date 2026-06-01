Cerrejón anunció el cierre temporal de sus operaciones. La suspensión, que se da a partir de este 1 de junio, abarca sus actividades mineras, férreas y portuarias.
Según explicó la compañía, el freno en la operación responde a un bloqueo que se mantiene vigente desde el pasado 23 de mayo.
La obstrucción ha impedido el suministro de bienes esenciales para la realización de su labor, incluyendo combustible, el desarrollo de transporte de carbón hacia el puerto y el desarrollo de las actividades productivas en la mina.
“Cerrejón ha enfrentado este año cerca de 80 bloqueos que han afectado sus operaciones, especialmente las actividades ferroviarias. La mayoría de estos bloqueos no tienen relación con nuestra operación. Uno de estos bloqueos comenzó el 23 de mayo y continúa hasta la fecha”, indicó la empresa en un comunicado a la opinión pública.
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La firma también mencionó que, en consecuencia, la mayoría de los contratos de trabajo quedan suspendidos, salvo aquellos indispensables para labores de cuidado y mantenimiento durante la suspensión.
Lo anterior incluye las medidas sociales requeridas y los controles ambientales obligatorios.
“Reiteramos nuestro llamado al diálogo constructivo para poner fin a estas acciones, que no solo afectan las operaciones de Cerrejón, sino que también generan impactos negativos sobre el empleo, el desarrollo regional y la estabilidad económica de La Guajira y Colombia”, concluyó la compañía.
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