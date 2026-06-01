Andrés Pardo, Head of Latin America Macro Strategy en XP Investments, señaló algunos de los riesgos más importantes de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia.
Esto ocurre luego de que el Gobierno y el candidato Iván Cepeda pusieran en duda los resultados dados a conocer durante la tarde de este 31 de mayo, tras la primera vuelta, que dejó como gran sorpresa a Abelardo de la Espriella.
Según el experto, entre los riesgos que se vigilarán durante las próximas tres semanas, de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia, hay cinco puntos clave que podrían afectar el resultado en cualquier dirección.
¿Cuáles serían los riesgos para la segunda vuelta presidencial en Colombia?
- Posibles anuncios populistas por parte del presidente Petro (por ejemplo, un intento de aumentar el salario mínimo, un mayor gasto público u otras medidas populistas de alivio económico), destinados a impulsar la campaña de Cepeda.
- Violencia política (cabe recordar que un candidato presidencial fue asesinado el año pasado).
- Coacción y control territorial en municipios afectados por el conflicto, lo que podría influir en el comportamiento electoral y beneficiar potencialmente a Cepeda, dado que las políticas de Petro han empoderado indirectamente a grupos con claras preferencias políticas y control territorial.
- Posible intervención de Trump en el tramo final de la campaña para impulsar a Abelardo, aunque con el riesgo de resultar contraproducente.
- Posibles denuncias de fraude electoral por parte del presidente Petro, lo que también podría resultar contraproducente al perjudicar la capacidad de Cepeda para atraer a votantes más moderados e institucionales.
“Otros resultados que resaltan la alta competitividad de la próxima segunda vuelta son los de las dos regiones que probablemente serán decisivas: Bogotá y la Costa Caribe. Cepeda ganó en Bogotá con el 41,2 % (1,7 millones), pero hace cuatro años Petro ganó la ciudad con el 47,1 %, lo que resulta positivo para las perspectivas de Abelardo. Por otro lado, Cepeda ganó la región Caribe con el 53,0 % (2,3 millones), en comparación con el 51,3 % de Petro en 2022, lo que representa un desafío para Abelardo de cara a la segunda vuelta”, agregó Pardo.
Un factor final que podría introducir incertidumbre en la segunda vuelta presidencial en Colombia es la proporción de votantes que no participaron hoy, pero que podrían acudir a las urnas en la segunda vuelta.
“Hace cuatro años, la participación aumentó del 54,9 % en la primera vuelta al 58,2 % en la segunda, lo que pudo haber ayudado significativamente a Petro a asegurar la presidencia. La participación de hoy se situó en el 57,9 % y, aunque el comportamiento de estos votantes adicionales es incierto, algunos analistas locales sugieren que podrían inclinarse un poco más hacia Cepeda que hacia Abelardo”, agregó.
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Finalmente, el informe señala que, según las principales plataformas de apuestas, las probabilidades de Abelardo subieron al 77 % en Polymarket y al 76 % en Kalshi hacia la tarde del domingo.