Un total de 41.421.973 ciudadanos conforman el censo electoral oficial para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales. De esta cifra global, 40.007.312 personas corresponden a los potenciales votantes dentro del territorio nacional, segmento integrado por 20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres.
En los puestos de votación del exterior, la población apta para sufragar asciende a 1.414.661 colombianos, distribuidos técnicamente en 777.343 mujeres y 637.318 hombres.
Para el desarrollo de la jornada democrática, la Registraduría Nacional del Estado Civil instaló 13.742 puestos de votación, de los cuales 13.489 operan en Colombia y 253 se ubicaron en 116 consulados de 67 países.
La infraestructura electoral sumó 122.016 mesas de votación a nivel global. En el territorio nacional se dispusieron 118.346 mesas, mientras que en el extranjero funcionaron 1.489 mesas entre el 25 y el 30 de mayo, dejando 2.181 operativas para la jornada definitiva de este 31 de mayo.
La validación de la identidad y la prevención de la suplantación de electores se realiza mediante la implementación de 36.980 dispositivos de autenticación biométrica dactilar y facial en los puestos con mayor vulnerabilidad. En el plano logístico, la operación de las urnas se encuentra a cargo de 850.871 jurados de votación capacitados, grupo conformado por 708.259 ciudadanos principales y 142.612 remanentes.
La preparación técnica de estos jurados contempló estrategias en cinco niveles pedagógicos que incluyeron talleres presenciales, la plataforma virtual ‘aConfiar’, la herramienta web SICE (Sistema Integral de Capacitación Electoral), microcapacitaciones por la aplicación de mensajería WhatsApp y asesorías directas de funcionarios en las mesas.
Despliegue internacional, veeduría y auditoría para las elecciones presidenciales de 2026
El plan de acción estructurado para fortalecer el voto en el exterior comprendió el envío de 65 funcionarios de apoyo electoral a 29 consulados durante la semana y a ocho delegaciones adicionales este domingo, además de la instalación de puntos de digitalización de formularios E-14 en seis consulados para acelerar el preconteo.
El proceso cuenta con una auditoría externa especializada a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL) en 16 puestos de América Latina, Estados Unidos y Europa.
Asimismo, el Programa General de Auditorías de la entidad abarca un análisis integral de los softwares de sorteo de jurados, preconteo, escrutinio y divulgación, permitiendo la revisión del Código Fuente por parte de los partidos políticos, la ejecución de simulacros de seguridad y pruebas de estrés tecnológico.
La jornada dispone del acompañamiento de más de 10.000 observadores electorales, entre los que se destacan más de 1.000 delegados internacionales pertenecientes a 26 misiones y organizaciones globales.
El control preventivo cuenta con la presencia de la Misión de Observación Electoral de la de la Unión Europea y la OEA, el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), el Instituto Republicano Internacional (IRI), Transparencia Electoral e IDEA Internacional.
Como medida de transparencia complementaria, la Registraduría publica los tres cuerpos del formulario E-14 de cada mesa y mantiene activa una herramienta de ciberseguridad para mitigar incidentes digitales.
Durante el acto oficial de apertura de las urnas, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó el alcance de los controles implementados al señalar que por primera vez se desplegaron tantas acciones de integridad electoral en el país.
El jefe de la organización electoral instó a la ciudadanía a concurrir de forma oportuna a las urnas para el ejercicio del sufragio tanto en las regiones como en los consulados habilitados en el extranjero.