Todo está listo para que los colombianos vayan a las urnas este domingo, 31 de mayo, para elegir a su nuevo presidente para el periodo 2026 – 2030 o definir quiénes serán los dos candidatos que irán a segunda vuelta.
Para esto, la Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que la jornada electoral iniciará a las 8 a.m. y finalizará a las 4 p.m. en todo el territorio nacional.
El registrador Hernán Penagos dijo que la infraestructura y los mecanismos institucionales se encuentran dispuestos para asegurar el desarrollo de los comicios correspondientes al periodo constitucional, al tiempo que entregó el reporte de las herramientas habilitadas para que los ciudadanos localicen su puesto de votación antes de la apertura de las mesas.
La entidad recomendó realizar la verificación previa del lugar asignado, tomar nota de la dirección exacta y acudir de forma anticipada a las urnas para el desarrollo de la jornada.
¿Cómo consultar puesto de votación para las elecciones presidenciales?
Para consultar el puesto de votación para las elecciones presidenciales, así como la mesa y la dirección los ciudadanos cuentan con tres opciones digitales gratuitas.
La primera alternativa es el ingreso a la página web oficial de la entidad, ubicando la opción del menú «Consulta lugar de votación».
Asimismo, la información se encuentra disponible a través del chatbot institucional y mediante la descarga de la aplicación móvil «aVotar», habilitada para las plataformas de Google Play y App Store.
En cualquiera de los casos, las personas deberán ingresa su número de cédula o documento de identidad y allí se determinará con exactitud el nombre de la mesa, así como la zona, el barrio y la ciudad donde está ubicada.
Documentos válidos y directrices en los puestos de votación
Las autoridades electorales recordaron que el único documento válido para ejercer el derecho al sufragio es la cédula de ciudadanía.
Los ciudadanos podrán presentarse con la cédula amarilla con hologramas o con la cédula digital, esta última permitida tanto en su formato físico como en su versión visualizada desde el dispositivo móvil del titular.
Sin embargo, la entidad aclaró que se mantiene la prohibición del uso de teléfonos celulares al interior del puesto de votación. Al momento de la votación, el jurado entregará una tarjeta electoral tamaño carta con fondo gris, diseñada con espacios amplios para la identificación de las fórmulas presidenciales y evitar votos nulos.
El ciudadano deberá marcar una sola opción mediante una equis (X) o cualquier signo dentro de la zona elegida, existiendo también la casilla exclusiva para el voto en blanco.
La norma electoral permite que el sufragante utilice su propio bolígrafo si así lo desea y establece que, en caso de cometer un error en la marcación, se puede solicitar una nueva tarjeta al jurado, quien anulará el documento inicial.
Los ciudadanos que participen en esta jornada recibirán el certificado electoral ordinario, un documento que otorga incentivos legales aplicables durante su vigencia. Entre los beneficios se encuentra el descuento del 10 % en el valor de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior, en la expedición del pasaporte y en los trámites de duplicados de la cédula de ciudadanía o la libreta militar.
Adicionalmente, confiere el derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado en los lugares de trabajo.
En materia de servicio público, otorga una rebaja de uno o dos meses en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio y establece prioridad en caso de igualdad de puntajes tanto en los exámenes de ingreso a universidades del Estado como en las listas de elegibles de los concursos de carrera laboral con el sector público.