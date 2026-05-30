El Grand Mercure Copacabana de la cadena Accor, combina modernidad y servicio premium en uno de los barrios más icónicos de Brasil. Valora Analitik tuvo la oportunidad de conocerlo.
El Grand Mercure Rio de Janeiro Copacabana está ubicado frente a la playa de Copacabana. El hotel hace parte del segmento premium de Accor, cadena hotelera francesa con más de 5.800 propiedades en más de 110 países.
Lo que destaca al hotel en un barrio con oferta hotelera abundante es su infraestructura moderna, algo que no abunda en Copacabana. Las habitaciones son amplias, el desayuno es tipo buffet y el servicio responde a los estándares de la categoría.
El hotel cuenta con piscina, gimnasio y sauna.
Gastronomía, precios y sostenibilidad
El restaurante Caza Alimo opera en el primer piso justo al frente de la playa de Copacabana. Abre todos los días con una propuesta de cocina local, desde el desayuno hasta la cena.
Destacado: Accor, que tiene marcas de hoteles como Ibis, acelera en Colombia: “El país está entre nuestros cinco mercados clave en Latinoamérica”.
En la azotea funciona el Vizta Rooftop, un bar de cocteles, música y comida con vista panorámica a la playa de Copacabana.
El Grand Mercure Copacabana cuenta con la certificación internacional Green Key del Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
Las habitaciones tienen tarifas desde US$223 por noche.