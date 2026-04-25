Accor está mirando a Colombia con más fuerza. La cadena hotelera, que agrupa marcas como Ibis, Mercure, Pullman, Grand Mercure y Sofitel, ve en el país uno de sus mercados más relevantes en América Latina, no solo por el crecimiento del turismo, sino por el potencial que tienen las ciudades intermedias.
En entrevista con Valora Analitik, Marcos Simón, vicepresidente de ventas para Accor en la división Premium, Midscale & Economy en las Américas, habló sobre el momento que vive la compañía, sus nuevos proyectos y cómo está cambiando el negocio hotelero en la región.
La compañía llega a 2026 con 17 hoteles en nueve ciudades de Colombia, más de 2.000 habitaciones y cuatro proyectos en construcción. La apuesta incluye reforzar Bogotá y Medellín, pero también llegar a destinos como Armenia y Montería.
¿Cómo funciona la segmentación de Accor?
Accor hoy está organizada en tres grandes divisiones. En la que yo estoy, que es Premium, Midscale & Economy, están las marcas de la familia Ibis, como Ibis, Ibis Styles e Ibis Budget.
También tenemos marcas midscale como Mercure y Novotel, y en premium están productos como Pullman y Grand Mercure. Después está otra división, más enfocada en lujo y lifestyle, donde entran hoteles como los de Cartagena, por ejemplo, el Santa Clara.
Lo interesante de esta estructura es que nos permite atender distintos tipos de viajeros y distintos momentos de consumo. No es lo mismo un viaje corporativo corto que una experiencia de lujo o un destino de descanso.
¿Cómo cerró Accor 2025 en Colombia?
Cerramos 2025 y empezamos 2026 en una posición de crecimiento importante para la compañía en Colombia.
Llegamos al segundo trimestre con 17 hoteles en nueve ciudades, lo que suma más de 2.000 habitaciones. Además, tenemos cuatro proyectos en construcción.
Estamos fortaleciendo Bogotá y Medellín, pero también mirando destinos intermedios. Tenemos un proyecto en Armenia, en el Eje Cafetero, y otro en Montería.
El de Montería lo abrimos en el segundo semestre de este año. Armenia es un proyecto un poco más largo, pero va a contar con 180 habitaciones. Lo importante es que sería el primer hotel de una cadena internacional en ese destino.
Estamos acompañando el auge del Eje Cafetero, que para nosotros es muy interesante. También reforzamos Bogotá con el Ibis de la Calle 80 y Medellín con el primer Ibis Styles.
¿Qué peso tiene Colombia dentro de la estrategia regional?
Si miramos América Latina, Colombia está dentro de los cinco principales mercados para Accor.
Brasil sigue siendo un mercado muy fuerte para nosotros, con más de 300 hoteles, pero en los últimos años hemos puesto mucho foco en Sudamérica y en Norte Latam.
En Colombia queremos reforzar una estrategia de mayor presencia geográfica. No se trata solo de estar en las principales ciudades de negocio, sino también de entrar en destinos intermedios con alto potencial turístico y corporativo.
Colombia cerró 2025 con cerca de 5,2 millones de visitantes, con un crecimiento cercano al 6 % frente a 2024. Eso muestra el dinamismo del mercado y nos incentiva a seguir mirando oportunidades para nuevas marcas y productos.
¿Qué diferencia a Accor frente a otras cadenas?
Creo que tenemos ventajas muy claras. La primera es la fuerza de nuestras marcas internacionales.
Eso ayuda no solo a atraer mercado doméstico, sino también turismo internacional. Para un viajero de América Latina, Europa o Norteamérica, una marca conocida da confianza.
También está la fuerza de nuestros canales de distribución globales y los estándares tecnológicos que tenemos como grupo. Para una operación hotelera, estar bajo una cadena global permite aprovechar herramientas, procesos y una red comercial mucho más amplia.
¿Cómo ha cambiado el viajero corporativo?
Cuando miramos hacia adelante, vemos un crecimiento más conservador del viajero corporativo, aunque sigue siendo un segmento clave para nuestras operaciones.
Lo que sí ha crecido mucho es el ocio. Por eso nuestra estrategia busca equilibrar los dos mundos: fortalecer el B2B, donde Accor tiene una penetración global muy fuerte, y aprovechar mejor el crecimiento del viajero de ocio a través de canales digitales y OTAs (Online Travel Agencies).
El negocio cambió. El corporativo sigue siendo importante, pero el ocio ganó participación dentro del total y eso obliga a ajustar la estrategia comercial.
¿Cuál es la prioridad de Accor para los próximos años?
La prioridad es ser el principal socio de nuestros clientes B2B.
Eso significa asegurar liderazgo donde estamos presentes, no solo en marca, sino también en relación comercial y participación de mercado.
Queremos estar cerca de los principales clientes en cada mercado y ganar más participación dentro de esos clientes. Eso después se tiene que reflejar en la operación y en los resultados de los hoteles.
También tenemos un reto importante de comunicación interna. En la estructura comercial de Accor somos más de 300 personas, entonces necesitamos que la estrategia se replique bien en todos los equipos.
Destacado: Gobierno avanza en decreto para regular plataformas de turismo de rentas cortas como Airbnb y Booking.
Y, por supuesto, seguimos mirando oportunidades de crecimiento. Para 2026 vemos una expectativa positiva y esperamos crecer cerca de dos dígitos en presencia de mercado y generación de negocio.
Estamos atentos a nuevas oportunidades para ampliar nuestra oferta, tanto en Colombia como en otros países de América del Sur.