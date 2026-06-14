Los comicios presidenciales en Perú aún están pendientes por definirse. La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) reportó que el escrutinio de la segunda vuelta electoral se ubica en 98,82 % y dio por finalizado el procesamiento del 100 % de las actas que faltaban por contabilizarse.
De acuerdo con la ONPE, la candidata de derecha Keiko Fujimori va a la cabeza de la carrera con un 50,012 % del sufragio, lo que se traduce en 9.052.039 votos. Por su parte, su contrincante izquierdista Roberto Sánchez tiene el 49,976 % con 9.043.470 votos.
Lo anterior se traduce en una diferencia de casi 8.500 votos, lo que favorece el ascenso en la contienda de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori.
El país Latinoamericano está a la espera de que los jurados especiales electorales (JEE) finalicen la observación de 1.495 actas impugnadas.
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El proceso para definir al nuevo presidente del Perú exige la revisión de cada acta y en ocasiones el recuento de voto por voto de la misma, por lo que el 100 % del escrutinio tardará aún varios días en completarse.
En el marco de esta actividad, el partido de Sánchez, Juntos por el Perú, puso en marcha una colecta popular para recaudar fondos. Los recursos tienen en la mira anular 1.700 mesas de votación que benefician a su rival, al haber hallado presuntas irregularidades.
De acuerdo con información compartida por la Agencia EFE, anular una mesa electoral en Perú cuesta 1.375 soles (US$404). De ahí que se haya hecho un llamado a los simpatizantes del partido para completar el pago necesario, que asciende a 2,4 millones de soles (US$705.000).
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