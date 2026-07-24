En el segundo trimestre, las remesas a Colombia cayeron 1,5 %, pero completaron dos años con ingresos arriba de US$1.000 millones por mes

En el segundo trimestre de 2026, los ingresos por remesas se ubicaron en más de US$3.330 millones. Esta cifra representa una variación de 1,5 % frente al mismo periodo de 2025, cuando ingresaron poco más de US$3.277,47 millones.
En el primer trimestre de 2026, los recursos enviados por los colombianos en el exterior alcanzaron US$3.346 millones, superando la cifra registrada en el mismo lapso de 2025, cuando llegaron a US$3.130 millones.
En cuanto a las cifras mensuales, los datos muestran que en junio de 2026, estos recursos ascendieron a poco más de US$1.038 millones, una cifra inferior a la reportada en mayo del mismo año, cuando alcanzaron US$1.189 millones.
Con la consolidación de los datos del Banco de la República, es posible afirmar que las remesas completaron dos años consecutivos, desde junio de 2024, con ingresos mensuales superiores a US$1.000 millones para Colombia.
Esto significa que, al menos en términos de ingresos mensuales, las remesas superaron las exportaciones de petróleo. Si bien las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) están disponibles hasta mayo de 2026 en exportaciones petroleras, estas acumularon más de US$6.451 millones FOB (Free on Board) entre enero y mayo de ese año.
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Sin embargo, en enero y febrero de ese año, los ingresos de las exportaciones petroleras fueron inferiores a US$1.000 millones; en contraste, las remesas no han bajado de US$1.000 millones mensuales desde junio de 2024.
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