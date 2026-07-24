En Colombia, la demanda de energía supera la disponible en 2026; el desfase continuaría hasta 2028

Datos del operador del mercado eléctrico colombiano, XM, filial de ISA, señalaron que la demanda de electricidad supera la energía firme del cargo por confiabilidad. Para el periodo 2026-2027, la diferencia asciende a 5.468 gigavatios hora al año. Entre 2027 y 2028, el desfase llegaría a más de 5.100 gigavatios hora anuales.
La organización añadió que también existe un rezago en los proyectos de expansión y en la entrada de nueva capacidad al Sistema Interconectado Nacional. Para 2026 se espera el ingreso de 4.475 megavatios, pero hasta el 23 de julio de ese año solo habían entrado en operación 671 megavatios. Además, indicó que 60 % de las iniciativas presentan retrasos frente a la fecha inicialmente prevista tanto en generación como en transmisión.
Adicionalmente, señaló que existe un racionamiento por agotamiento de las redes de transmisión equivalente a 6,1 gigavatios hora y una mayor vulnerabilidad del sistema, particularmente en la región Caribe. A ello se suman riesgos financieros al interior de las empresas del sector que afectan la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.
Incluso mencionó que existe incertidumbre para garantizar la seguridad energética en el Caribe debido al mantenimiento programado de la planta de regasificación de Cartagena, de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026.
A lo anterior se añade que coincidirán los mantenimientos de las centrales hidroeléctricas Chivor y Guavio entre diciembre de 2026 y abril de 2027. Como consecuencia, habría algunos periodos del día en los que no se lograría cubrir la demanda requerida ni garantizar la operación segura del sistema en el área oriental del país.
De esta manera, XM aseguró que existe la posibilidad de que no se cuente con la oferta suficiente para atender la demanda de electricidad durante 2026 y 2027, periodo en el que el sistema tendría una mayor vulnerabilidad por la llegada del fenómeno de El Niño.
Lo anterior se debe a que las altas temperaturas reducen el nivel de los embalses, y por ende, la capacidad de generación hidráulica, que continúa siendo la principal fuente de electricidad del país. Esto obliga al sistema a depender en mayor medida de las plantas térmicas. Sin embargo, estas requieren gas para operar, un energético que actualmente Colombia debe importar porque la producción nacional no alcanza para cubrir la demanda.
Según la organización, la matriz de generación eléctrica de Colombia está compuesta por 61 % de generación hidráulica, 29 % térmica y 10 % solar. Las fuentes eólicas, es decir, la energía generada con el viento, aún no registran participación en la matriz con corte al 23 de julio de 2026.
La entidad señaló que, a nivel regional, los principales riesgos están asociados a la entrada tardía de proyectos de expansión, el agotamiento de la red de transmisión, obras que aún no cuentan con inversionistas y la alta dependencia de determinadas fuentes de generación, entre otros factores operativos.
A su vez, indicó que la cartera del mercado mayorista de energía ascendía a $3,58 billones con corte al 21 de julio de 2026. En cuanto al consumo de combustibles, XM reportó que el carbón y el gas continúan siendo los energéticos con mayor participación. No obstante, el gas importado sigue ganando terreno frente al producido en Colombia.
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