Firma de acuerdo entre EE. UU. e Irán estaría en vilo por intercambio de ataques con Israel

Para este domingo 14 de junio se tenía prevista la firma de un tratado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto, que ya completa más de tres meses. No obstante, el reporte de nuevos bombardeos israelís han puesto en vilo el acuerdo.
En horas de la mañana, Israel afirmó que su ejército atacó los suburbios del sur de Beirut después de que el grupo armado alineado con Irán disparara contra su territorio. De acuerdo con la agencia estatal de noticias del Líbano, dos personas habrían perdido la vida y cuatro resultaron heridas.
Al respecto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que estos ataques «no deberían haber ocurrido».
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“Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue de poca importancia y sin trascendencia; nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso.”.
En una publicación en su red Truth Social, el mandatario afirmó que un acuerdo de paz con Irán está muy cerca y todas las partes “deben deponer las armas”.
“No debería haber más ataques de ningún otro grupo, incluyendo Hezbolá, contra Israel. Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa”, añadió.
La semana pasada un ataque israelí contra Dahiyeh desencadenó un intercambio de disparos entre Israel e Irán ya había amenazado con tirar abajo la firma de un acuerdo.