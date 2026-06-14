El hueco fiscal que recibirá el nuevo gobierno colombiano: sería necesaria una reforma tributaria de $30 billones

El próximo 7 de agosto, al nuevo mandatario de los colombianos no solo recibirá la banda presidencial, sino también una de las situaciones fiscales más críticas de las últimas décadas.
Según la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026, el gobierno saliente entrega unas arcas debilitadas, con un déficit total proyectado oficialmente en el –5,3 % del PIB para finales de 2026 y una deuda pública superior al ancla (nivel seguro y sostenible), indicadores que para los analistas se muestran más optimistas de lo que serían.
Analistas de entidades como la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia advierten que el desajuste es tan profundo que el déficit fiscal podría rozar el 7 % del PIB al cierre de este año, lejos del cálculo del Ministerio de Hacienda.
Este panorama se agrava por el hecho de que la Regla Fiscal se encuentra actualmente suspendida tras la activación de una cláusula de escape, y no se espera que el país retome el cumplimiento pleno de sus metas hasta el año 2028.
«Sin sorpresas, el Ministerio de Hacienda deja un hueco fiscal y le pasa la factura al próximo gobierno, sugiriendo un ajuste mediante reforma tributaria de $30 billones (1,4 % del PIB) para arreglar la casa»,dijoCésar Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.
La factura de los intereses y una deuda sin freno
Uno de los puntos más frágiles del presupuesto que heredará la nueva administración es el aumento en el pago de intereses de la deuda pública. Para 2027, primer año completo del nuevo gobierno, se proyecta que este rubro salte de $65 billones a $83,9 billones, lo que representa un incremento de casi $19 billones en apenas doce meses.
Diego Montañez-Herrera, investigador de la Universidad EAFIT, advirtió que, en 2027, el pago de intereses de la deuda pública equivaldrá a casi $1 de cada $4 del recaudo tributario proyectado para ese año. Además, señaló que la trayectoria de la deuda neta, que se situaría en el 58,9 % del PIB para 2026, se aleja cada vez más del nivel ancla del 55 %.
Menos ingresos y un gasto inflexible
Los analistas señalaron además que la fragilidad presupuestal se ve alimentada por una tendencia a la baja en los ingresos del Gobierno Nacional Central, que pasarían del 16,3 % del PIB en 2025 al 16,1 % en 2026.
Esta caída responde a un menor recaudo tributario y a la disminución de excedentes financieros, mientras que el gasto permanece rígido. Para 2026, el gasto total se estima en 21,4 % del PIB, mientras que el déficit primario (que excluye el pago de intereses) se situaría en 2,1 %.
Felipe Jiménez Ángel, profesor de la Universidad Javeriana, describió esta herencia como una trampa económica: «El presupuesto de 2027 que recibirá el próximo gobierno descansa sobre muchísimas fragilidades. Es una ecuación sin solución fácil: más intereses, menos ingresos, menos crecimiento y un piso de gasto que no baja».
La «factura» de los $30 billones
La solución que plantea el actual MFMP para estabilizar las cuentas consiste en cargar al nuevo gobierno con la responsabilidad de tramitar una reforma tributaria de $30,2 billones (1,4 % del PIB) en 2027. Sin este ajuste estructural, el cumplimiento de la Regla Fiscal en 2028 sería prácticamente imposible.
José Ignacio López, presidente de ANIF, recalca que esta es una imposición de facto: «El Gobierno le dejaría a la siguiente administración, con sus propias cuentas, la necesidad de una reforma tributaria de $30 billones, más medidas de recorte de gasto, para poder estabilizar la senda de deuda».
Por su parte, Juan Pablo Herrera, decano de economía de la Universidad Externado, criticó la gestión de las prioridades estatales. «Celebrar reducción de la pobreza cuando se deja en ruinas las arcas del Estado, además de ser irresponsable fiscalmente, es festejar sobre algo que no es sostenible a largo plazo: gasto desaforado y necesidad de más de $30 billones adicionales en impuestos», dijo.
En definitiva, el gobierno entrante se encontrará con un margen de maniobra extremadamente reducido, una deuda al alza y la obligación inmediata de buscar nuevos impuestos para evitar un colapso mayor de las finanzas públicas.