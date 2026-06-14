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Comenzó la votación de la segunda vuelta presidencial para los colombianos en el exterior

La jornada electoral para los connacionales fuera del país inició en Auckland (Nueva Zelanda). Hay 67 naciones habilitadas.

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La jornada electoral en el exterior inició en Auckland (Nueva Zelanda).
La jornada electoral en el exterior inició en Auckland (Nueva Zelanda). Foto: Registraduría

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El próximo 21 de junio se llevarán a cabo los comicios correspondientes a la segunda vuelta presidencial. No obstante, los colombianos que no se encuentran en el país ya tienen la oportunidad de ejercer su derecho al voto. 

La Registraduría Nacional informó que ya se abrieron las urnas en el exterior para los connacionales habilitados.

La jornada electoral inició en Auckland (Nueva Zelanda) en horas de la mañana. Posteriormente, también se pondrá en marcha en otras ciudades como Canberra y  Sydney (Australia), Seúl (Corea del Sur), Beijing, Hong Kong y Shanghai (China).

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Votaciones para segunda vuelta en el exterior.
Votaciones para segunda vuelta en el exterior. Foto: Canva

Los colombianos que están fuera también tendrán oportunidad de asistir a las urnas en  Manila (Filipinas), Nueva Delhi (India), Jakarta (Indonesia), Tokyo (Japón), Kuala Lumpur (Malasia), Singapur, Hanoi (Vietnam), Bangkok (Tailandia) y Guangzhou (China).

De acuerdo con la Registraduría, en total, hay 67 países habilitados para que 1.441.661 connacionales puedan votar en estas elecciones presidenciales. 

Los ciudadanos colombianos pueden ejercer su derecho al voto en los consulados entre el lunes 15 y el sábado 20 de junio. Para el domingo 21 de junio podrán votar en puestos adscritos. 

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