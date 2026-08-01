Compra de vehículos nuevos se disparó en julio en Colombia: este es el top de las marcas más vendidas

El mercado automotor del país sigue creciendo en Colombia, así lo reveló un nuevo informe de la ANDI y Fenalco quienes, de acuerdo con los datos entregadas por el RUNT, en julio de 2026, la compra de vehículos nuevos representó un incremento del 20 % con respecto al mismo mes de 2025.
En julio, el registro de vehículos nuevos en el RUNT fue de 28.633, consolidando el incremento de carros eléctricos en el país, que registraron un crecimiento de 211 % frente a julio de 2025, con 4.870 unidades vendidas.
Por su parte los híbridos crecieron 23,2 % frente a julio de 2025, alcanzando un total de 9.410 unidades nuevas que circularán en las diferentes vías del territorio nacional,
Las vans, son el segmento de mayor crecimiento en julio de 2026, con un incremento del 64,5 %, seguidas por las SUV (33,3%) y los taxis (20,1%).
A corte de julio de 2026, ya se han registrado en Colombia 186.253 unidades de vehículos nuevos en el país, los que representa un incremento del 44,5 % con respecto al mismo periodo del año anterior. El informe deja en evidencia el incremento positivo del sector automotriz en lo corrido del año.
Sincelejo, Bogotá, Medellín y Cali entre las de mayor incremento de vehículos nuevos
El informe también señala las ciudades que más incremento de registros de vehículos nuevos tuvieron el país, siendo Sincelejo, con un aumento del 52,2 %, seguida por la capital colombiana con 50,5 % y La Paz (César) con 37,3 %.
Ciudades como Medellín (Valle de Aburrá) registraron un aumento de matrículas nuevas de 36,6 %, por su parte la capital vallecaucana registró un crecimiento de 29 % durante julio de 2026.
Las marcas más vendidas en julio de 2026
De acuerdo con las cifras entregadas por la ANDI y Fenalco en julio de 2026, KIA volvió a consolidarse como la favorita entre los colombianos, registrando un total de 4.046 unidades vendidas, con un incremento del 14,1 % con respecto al año anterior.
En segundo lugar, esta Toyota quien registró un aumento del 11,2 %, seguida por Renault 9,6 %, Tesla 6,6 % y Suzuki que cierra el top 5 con una participación en el mercado automotor del país del 6,6 %.
En lo corrido del año las cinco marcas con mayor número de matrículas registradas entre enero y julio fueron Kia (13,1 %), Renault (10,0 %), Toyota (8,5 %), Chevrolet (7,5 %) y Mazda (7,3 %) lo que representa en conjunto un incremento del 46,5% del total matriculado en lo que va de 2026.
Por su parte en la línea de vehículos nuevos, el top fue liderado por Tesla Model Y con el 6,3%, Kia Picanto con el 3,6 %, Renault Duster con el 3,4 %, Mazda Cx-30 con el 2,8 % y Kia K3 con el 2,8 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron en conjunto el 20% del total matriculado en el séptimo mes del año 2026.
Con respecto al total de los primeros siete meses de 2026, entre enero y julio las participaciones por línea fueron Tesla Modelo Y con el 5,5%, Renault Duster con el 3,5 %, Kia K3 con el 3,1 %, Kia Picanto con el 3,1 % y Mazda Cx-30 con el 2,8 % del mercado, siendo el top 5 de los autos preferidos por los colombianos lo que representaron el 18 % del total matriculado en lo que va corrido de 2026.
Por su parte, los vehículos de carga registraron una variación acumulada del 74,4 % con un registro total a cierre de julio de 2026 de 10.524 unidades nuevas, siendo una cifra muy positiva con relación a los registrados en 2025 (22 %) y 2024 (-25 %).
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