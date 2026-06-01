Colombia ya vendió el 50 % de todos los vehículos matriculados en 2025; Tesla Model Y sigue liderando el mercado

El mercado automotor avanza 2026 con un fuerte dinamismo y, con corte a mayo, se registran ventas que se ubican entre las mejores de los últimos años.
De acuerdo con el reporte de la ANDI y Fenalco, solamente en mayo de 2026 se registraron 28.136 matrículas de vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 43 % frente al mismo mes de 2025.
Al ver el acumulado entre enero y mayo del 2026, se han matriculado 128.582 vehículos nuevos, presentando un crecimiento acumulado del 48 % respecto al mismo periodo del 2025.
Si se mira el total de matrículas registradas el año pasado, que sumaron 254.205 unidades, al quinto mes de 2026 ya se vendió poco más de la mitad de esta cifra, lo que evidencia el buen año que vive la industria.
Los segmentos con mayor crecimiento fueron los comerciales de pasajeros, con un incremento del 143,2 %, seguidos por las vans y los vehículos tipo SUV, que registraron aumentos del 70 % y 55,4 %, respectivamente, frente a mayo del año anterior.
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¿Cómo le fue a la venta de vehículos eléctricos?
En mayo de 2026, dice el documento de la ANDI y Fenalco, el registro de vehículos eléctricos creció un 252 % frente al mismo mes de 2025, alcanzando 5.001 unidades.
Al ver el acumulado del año, la venta de eléctricos sumó 19.542 unidades, lo que se traduce en un incremento de 217 %, en un mercado que se ha consolidado en 2026.
Por otro lado, en el quinto mes del año el registro de vehículos híbridos creció un 69 % frente a mayo del 2025, alcanzando 8.926 unidades, siendo el mejor mes en los últimos dos años.
En lo corrido del 2026 a mayo, los vehículos híbridos suman 36.164 ventas, con un aumento de 72,3 % en comparación con los primeros cinco meses del año anterior.
Marcas y modelos más vendidos
En línea con la tendencia positiva de los vehículos eléctricos,el carro más vendido viene de esa categoría. Se trata del Model Y de Tesla, que ya suma 6.169 unidades puestas en el mercado en lo que va de este año y suma 4,8 % de la participación del mercado.
Renault Duster es el segundo carro más vendido en 2026, con una participación del 3,5 %, tras reportarse 4.543 vehículos matriculados, seguido por Kia K3 con el 3,3 % y 4.200 unidades.
Le siguen Kia Picanto con el 3,1 % y Mazda CX-30 con el 2,9 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país. Estas cinco líneas representaron el 17,6 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2026.
Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y mayo fueron: Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 13,6 %, 10,3 %, 7,7 %, 7,6 % y 7,5 %; representando el 46,7 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2026.
En mayo de 2026, las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron: Bogotá con un aumento del 95,6 %, seguida por Sincelejo y La Paz (Cesar) con crecimientos del 66,5 % y 58,4 %.
También se destacaron Montería y Medellín (Valle de Aburrá) con crecimientos del 49,4 % y 45 %, respectivamente.
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