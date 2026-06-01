Exclusiva | Canacol frenó plan de suspender contratos de gas en Colombia: avanza en negociaciones y busca financiación

En entrevista exclusiva con Valora Analitik, la superintendente encargada de Sociedades, Nini Johanna Castañeda, afirmó que Canacol no ha solicitado un proceso de venta de sus activos hasta la fecha. Señaló que actualmente lo que se adelanta un proceso de reorganización en Canadá y que la Superintendencia evaluará, conforme a la regulación colombiana, las medidas que deban tomarse. Sin embargo, no descartó una posible venta de los activos de la compañía.
La funcionaria manifestó que, si bien la empresa solicitó la suspensión de algunos contratos de gas en Canadá, donde se adelanta el proceso de reorganización, debido a que considera que algunos de ellos no son sostenibles, actualmente se encuentra en negociaciones con los actores con los que mantiene dichos contratos.
“En Canadá sí solicitó suspender unos contratos en los cuales tenía suministro de gas con algunos de los contratistas. Pero ellos mismos solicitaron al juez de Canadá suspender eso, que no hubiese decisión, que no se convocara audiencia porque entraron en negociaciones con los contratistas”, dijo.
Lo anterior quiere decir que, si bien la compañía intentó adelantar procesos en Canadá para la suspensión de contratos de suministro de gas, posteriormente le pidió al juez que no tomara una decisión definitiva sobre este asunto mientras avanzaban las negociaciones.
Canacol está buscando financiación con diversos actores del sector financiero y parte de los recursos obtenidos se han destinado a modernizar y mejorar su infraestructura, particularmente en exploraciones y pozos.
“Están buscando financiaciones con accionistas, con entidades financieras; están acudiendo a todo lo que puedan en materia de financiación para poder apalancar el negocio”, expresó Castañeda a este medio.
Después mencionó que: “lo que uno podría llegar a especular es que quien compre tendría que hacerlo con las obligaciones de la compañía, asumir la continuidad del negocio y el pago a los acreedores bajo las condiciones en que hayan quedado reconocidas en el proceso de reorganización. Creo que esa es una de las razones por las cuales están negociando los contratos de gas con sus usuarios, porque es probable que necesiten mostrar las condiciones bajo las cuales se va a comprar la empresa en una posible negociación”.
A lo anterior adicionó que la empresa tiene una deuda global de $2,33 billones, y que hasta la fecha es difícil hacer predicciones exactas sobre una eventual desinversión, intervención u otro proceso relacionado. Debe recordarse que esta organización de origen canadiense concentra cerca de 8 % de la producción de gas en Colombia.
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No se pierda la entrevista exclusiva que será publicada este martes, 2 de junio de 2026, en todos los canales de Valora Analitik.
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