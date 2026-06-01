Cepeda se retracta y dice que no ha encontrado irregularidades en elección; pide otras condiciones para debatir con Abelardo

Tras los resultados de la primera vuelta presidencial, el escenario político colombiano entró en movimiento rápido: adhesiones, condiciones para el debate y cambios de tono.
Iván Cepeda dio un giro frente a su postura inicial de no debatir y confirmó que enviará compromisarios para acordar las condiciones de un encuentro con Abelardo De la Espriella. Sus delegados serán su jefa de prensa, Gabriela Parra, y el representante a la Cámara del Pacto Histórico Gabriel Becerra.
Sin embargo, el senador fijó condiciones desde el arranque. «Es un duelo entre él y yo. Que no busque ayudas periodísticas, que venga solito. Espero que la discusión sea sobre programas, ideas, argumentos, los problemas que le interesan a la gente y no sobre sus prácticas», afirmó.
Cepeda también rechazó que el debate se realice en la Revista Semana, a la que señaló de conducir mediáticamente la campaña del abogado barranquillero. Insistió en que deben existir reglas «claras» porque, en su concepto, «De la Espriella está acostumbrado a jugar sin reglas».
En paralelo, el candidato del Pacto Histórico moderó las denuncias que había lanzado en las primeras horas tras el cierre de urnas sobre un presunto fraude electoral. Tras verificaciones internas de su campaña, reconoció que no encontraron evidencia de anomalías en los resultados.
«No hemos encontrado evidencia sobre hechos que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades», indicó Cepeda, cerrando así esa controversia.
Adhesiones para De la Espriella
De otro lado, este lunes tras las elecciones, el Partido Conservador anunció que apoyará al abogado: «La democracia siempre habla. Hoy los colombianos han expresado con claridad sus anhelos, sus necesidades, también sus frustraciones frente a la inseguridad, el costo de vida, la incertidumbre y la falta de respuestas a problemas que afectan la vida diaria de millones de familias», señaló la colectividad en un comunicado.
Como se anticipaba en los círculos políticos, el candidato Miguel Uribe Turbay anunció formalmente su respaldo a Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta presidencial, sumando su caudal electoral a la campaña del abogado barranquillero.
La adhesión era esperada dado el perfil de centroderecha de Uribe Turbay y representa un espaldarazo político relevante de cara a la disputa de votos.