Con el 99,98 % de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella se convirtió en el candidato más votado de la primera vuelta presidencial de 2026 al obtener 10,35 millones de votos (43,74 %), mientras que Iván Cepeda alcanzó 9,68 millones (40,90 %). La diferencia entre ambos fue de aproximadamente 670.000 votos, una ventaja importante, pero insuficiente para anticipar el resultado definitivo de la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.
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Los datos muestran que Colombia llegará nuevamente a una elección cerrada. Entre ambos candidatos concentran más del 84 % de los votos válidos depositados en primera vuelta, mientras que los sufragios obtenidos por Paloma Valencia y Sergio Fajardo, así como el comportamiento de la abstención, podrían terminar definiendo quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.
¿Cuántos votos necesitaría Abelardo de la Espriella para ganar la Presidencia?
La respuesta depende de cuántos colombianos participen en la segunda vuelta. En la primera vuelta acudieron a las urnas 23,87 millones de ciudadanos, mientras que la abstención se ubicó en 17,55 millones de personas, equivalente al 42,37 % del censo electoral.
Si la participación en segunda vuelta fuera similar a la observada el 31 de mayo, el ganador necesitaría aproximadamente la mitad más uno de los votos válidos, es decir, alrededor de 12 millones de sufragios.
Bajo ese escenario, Abelardo de la Espriella tendría que pasar de los actuales 10,35 millones a cerca de 12 millones, lo que implica sumar aproximadamente 1,65 millones de votos adicionales.
La cifra es relevante porque muestra que la ventaja obtenida en primera vuelta no es suficiente por sí sola para asegurar el triunfo. El candidato necesitará atraer una parte significativa de los votantes que respaldaron a otros aspirantes o movilizar nuevos electores que no participaron en la primera ronda.
Las elecciones presidenciales de 2022 permiten dimensionar lo que podría ocurrir ahora. En aquella oportunidad, Gustavo Petro obtuvo 8,53 millones de votos en primera vuelta, mientras que Rodolfo Hernández alcanzó 5,95 millones.
Tres semanas después, en la segunda vuelta, Petro pasó a 11,28 millones de votos, es decir, creció en aproximadamente 2,75 millones de sufragios.
Rodolfo Hernández, por su parte, aumentó su votación hasta 10,58 millones, lo que representó un crecimiento cercano a 4,63 millones de votos.
Las cifras muestran que en Colombia los candidatos suelen registrar aumentos significativos entre la primera y la segunda vuelta debido a la redistribución de apoyos de los aspirantes eliminados y a una mayor movilización electoral.
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Si Abelardo replicara un crecimiento similar al que tuvo Petro en 2022, superaría con holgura los 13 millones de votos. Incluso si su incremento fuera más moderado, cercano a los dos millones de sufragios, seguiría llegando a la segunda vuelta en una posición competitiva.
La primera vuelta dejó además una bolsa electoral relevante. Paloma Valencia obtuvo 1,63 millones de votos (6,92 %) y Sergio Fajardo consiguió alrededor de un millón de sufragios (4,25 %).
En conjunto, ambos candidatos sumaron cerca de 2,63 millones de votos, una cifra superior a la diferencia que actualmente separa a Abelardo de Iván Cepeda.
Por esa razón, las decisiones políticas que adopten ambos sectores durante las próximas semanas podrían tener un impacto directo sobre el resultado final.
Sin embargo, los analistas coinciden en que los votos no se trasladan automáticamente de un candidato a otro. Una parte de esos electores podría abstenerse, mientras que otros podrían distribuirse entre ambas campañas dependiendo de los acuerdos programáticos, las alianzas y el tono que adopten los candidatos en la recta final.
El gran botín electoral sigue siendo la abstención
Más allá de los votos de los candidatos eliminados, el dato más llamativo continúa siendo el tamaño del electorado que no participó.
En la primera vuelta, 17,55 millones de colombianos habilitados para votar decidieron no acudir a las urnas, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en 2022.
De acuerdo con los datos del censo electoral, Colombia incorporó más de 2,4 millones de nuevos potenciales votantes frente a las elecciones anteriores, pero el número absoluto de abstencionistas prácticamente no cambió.
Eso significa que existe una enorme reserva de votos disponible para ambas campañas. En términos prácticos, si Abelardo de la Espriella lograra conquistar apenas el 10 % de quienes se abstuvieron en primera vuelta, sumaría cerca de 1,75 millones de votos adicionales, una cifra que por sí sola podría acercarlo al umbral necesario para ganar.
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La batalla por la Presidencia, por tanto, no solo se librará entre los electores que votaron por otros candidatos, sino también entre los millones de colombianos que todavía permanecen por fuera de las urnas. Allí podría estar la clave definitiva para definir quién será el próximo presidente de Colombia.