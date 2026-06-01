Paula Sanabria, nueva chief commercial officer de Éxito; Juan Camilo Suaréz será chief digital & technology officer

El Grupo Éxito dio a conocer dos nuevas movidas en su alta gerencia, en línea con la estrategia de largo plazo, orientada a fortalecer su liderazgo en la región.
Esta estrategia también contempla acelerar la transformación digital, profundizar el conocimiento del cliente y “consolidar una propuesta comercial cada vez más competitiva y diferenciada”.
En ese sentido, el grupo sigue ajustando su equipo directivo con perfiles de amplia trayectoria en retail, tecnología, innovación y gestión comercial.
Estos son los nombramientos de Grupo Éxito
De acuerdo con estos objetivos mencionados, Grupo Éxito designó a Paula Sanabria Campos y a Juan Camilo Suaréz como Chief Commercial Officer (CCO) y Chief Digital & Technology Officer (CDTO) de Grupo Éxito, respectivamente.
Paula Sanabria es administradora de empresas de la Universidad Internacional de las Américas, San José de Costa Rica. Cuenta con 26 años de trayectoria en el sector retail y una amplia experiencia en gestión estratégica de categorías, desarrollo de equipos de alto desempeño y ejecución de estrategias orientadas a resultados.
Por otro lado, Juan Camilo es ingeniero de producción de la Universidad EAFIT y ha complementado su formación con estudios en instituciones internacionales como MIT, Duke y Stanford.
Cuenta con más de 28 años de experiencia liderando organizaciones y operaciones digitales en Latinoamérica, con un enfoque en planeación estratégica, innovación, experiencia del cliente y transformación de negocios.
Según indicó la compañía, la incorporación de estos líderes refuerza sus capacidades para avanzar en sus prioridades estratégicas, fortalecer la experiencia de sus clientes, además de impulsar la innovación comercial y tecnológica.
De paso, “continúa generando valor sostenible para sus accionistas, colaboradores, proveedores y demás grupos de interés, así como articular sinergias en todos los países donde operamos, impulsando el crecimiento y la expansión”, dice un comunicado.