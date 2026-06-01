La primera vuelta presidencial dejó definido el panorama político para las próximas semanas. Con el 99,98 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella obtuvo 10,35 millones de votos, equivalentes al 43,74 % de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9,68 millones de sufragios, correspondientes al 40,90 %.Más atrás quedaron Paloma Valencia, con 1,63 millones de votos (6,92 %), y Sergio Fajardo, con cerca de un millón de apoyos (4,25 %).
Sin embargo, cuando el país empezaba a enfocarse en la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio, una nueva polémica se tomó el debate público. El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes cuestionamientos contra el sistema de preconteo electoral, puso en duda algunas cifras divulgadas tras el cierre de las urnas y aseguró que solo reconocerá los resultados de los escrutinios oficiales realizados por las autoridades competentes.
También le puede interesar: AtlasIntel, la única encuestadora que acertó en el ‘boom’ de Abelardo; las demás se rajaron
Los cuestionamientos de Petro y Cepeda
A través de sus redes sociales, Petro aseguró que el preconteo divulgado tras las elecciones no tiene efectos jurídicos y cuestionó el funcionamiento del software utilizado durante el proceso.
“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública”, afirmó el mandatario.
Petro agregó que “como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”, al señalar que durante las últimas semanas se habrían realizado modificaciones al software encargado del conteo y escrutinio.
Según el jefe de Estado, “debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.
El mandatario sostuvo además que actualmente existirían “dos censos”, uno oficial y otro contenido en el software utilizado para el proceso electoral.
“Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”, aseguró.
Por esa razón, concluyó que “los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”.
A estas mismas denuncias se sumó el candidato Cepeda. “Hay dos situaciones que hoy son bastante confusas. El presidente de la República ya se pronunció claramente sobre una de ellas. Queremos verificar todo lo relacionado con el censo electoral, porque no estamos hablando de una diferencia menor, sino de cerca de 885.000 personas o cédulas. Como somos gente seria, queremos que eso se aclare”, afirmó.
El candidato agregó que también existen interrogantes sobre algunas mesas de votación en las que, según reportes preliminares, se habrían registrado comportamientos atípicos.
“Existen indicios sobre un número aún indeterminado de mesas en las cuales se han presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas”, señaló.
Federación Colombiana de Municipios respalda a la Registraduría
Las afirmaciones del mandatario generaron respuestas desde distintas entidades territoriales. La Federación Colombiana de Municipios emitió un pronunciamiento en el que expresó su reconocimiento al registrador nacional, Hernán Penagos, y a todo el equipo de la Registraduría por la organización de las elecciones presidenciales.
La entidad destacó que la jornada electoral permitió que millones de colombianos ejercieran su derecho al voto gracias a la “transparencia, la planeación logística, la capacidad operativa y las garantías brindadas a los ciudadanos”.
Asimismo, resaltó el trabajo conjunto de autoridades civiles, militares, policiales, jurados de votación y servidores públicos que participaron en el desarrollo de los comicios.
“La democracia se fortalece cuando las instituciones cumplen su misión con rigor, independencia y transparencia”, señaló la Federación al reiterar su respaldo a la Registraduría Nacional.
Asocapitales pide respeto por la institucionalidad democrática
A las voces de respaldo también se sumó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). La organización hizo un llamado a todos los sectores políticos y sociales a reconocer y respetar el trabajo realizado por las autoridades electorales durante la jornada presidencial.
Según Asocapitales, las elecciones transcurrieron en condiciones de normalidad, con amplios dispositivos de seguridad y coordinación institucional que permitieron a millones de ciudadanos acudir a las urnas con garantías.
La asociación puso especial énfasis en la labor de más de 850.000 jurados de votación, quienes realizaron el conteo manual de los votos y diligenciaron las actas electorales al cierre de la jornada.
Para la entidad, ese trabajo constituye una de las principales garantías de confianza y legitimidad del sistema electoral colombiano. Asocapitales también recordó el despliegue institucional realizado para garantizar el desarrollo de las elecciones.
Lea también: Dólar en Colombia se desploma tras victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial
La entidad señaló que más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública participaron en los operativos de seguridad electoral en todo el país. De ellos, más de 228.000 correspondieron a las Fuerzas Militares y otros 126.000 uniformados fueron destinados específicamente a la protección de puestos de votación.
Además, destacó el papel desempeñado por los alcaldes y equipos de gobierno de las 32 ciudades capitales, que activaron sus capacidades institucionales para garantizar el adecuado funcionamiento de la jornada electoral.
¿Qué validez tienen el preconteo y los escrutinios?
La controversia también reactivó una discusión que suele surgir después de cada elección: la diferencia entre el preconteo y los escrutinios oficiales.
En Colombia, el preconteo tiene un carácter informativo y permite conocer tendencias preliminares pocas horas después del cierre de las urnas. No obstante, los resultados con efectos jurídicos son los que surgen del proceso de escrutinio adelantado por las comisiones escrutadoras y supervisado por jueces de la República.
Precisamente, Asocapitales recordó que el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con mecanismos establecidos para verificar, revisar e impugnar resultados electorales cuando existan dudas o reclamaciones.
Puede interesarle: Bolsa de Colombia se valoriza fuertemente tras la primera vuelta presidencial, Ecopetrol entre las que más crece
La organización hizo un llamado a que cualquier controversia sea tramitada a través de esos canales institucionales y reiteró que la confianza ciudadana en los procesos electorales constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia colombiana.