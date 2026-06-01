AtlasIntel, la única encuestadora que acertó en el ‘boom’ de Abelardo; las demás se rajaron

Con el 100 % de las mesas informadas en el preconteo, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43,74 %) e Iván Cepeda Castro 9.656.799 sufragios (40,90 %), confirmando una segunda vuelta para el 21 de junio. Los resultados permiten hacer ahora el balance de las firmas encuestadoras que midieron la carrera durante mayo.
Atlas, Invamer, CNC y Guarumo lograron el pronóstico más importante: anticiparon que ningún candidato ganaría en primera vuelta y que el balotaje sería entre Cepeda y De La Espriella.
Para Víctor Muñoz, director de Guarumo, ese logro colectivo no es menor. “Todas las encuestadoras cumplimos: todas anticipamos que habría segunda vuelta y todas identificamos correctamente que esa segunda sería entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella”, señaló.
“No es obvio: en 2022, todas nos equivocamos”, agregó en referencia a la sorpresa que significó en su momento el ascenso de Rodolfo Hernández.
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La imprecisión: De La Espriella, el candidato subestimado
Sin embargo, el rendimiento de las firmas se fractura cuando se examina la precisión numérica. Según los datos de la tabla comparativa elaborada con las encuestas publicadas en mayo, las desviaciones frente al resultado oficial del ganador fueron considerables: Invamer se alejó 12,14 puntos porcentuales; Guarumo, 16,24; CNC, 12,84; y únicamente AtlasIntel redujo ese margen a 7,44 puntos.
La desviación total de cada casa —sumando las diferencias de todos los candidatos— alcanzó 27,36 % para Invamer, 37,96 % para Guarumo, 19,34 % para AtlasIntel y 30,84 % para CNC.
Muñoz reconoció la brecha: “La única medición que leyó bien la tendencia de fondo fue AtlasIntel: una elección cerrada, con empate técnico entre Abelardo y Cepeda. Las demás firmas subestimamos de manera importante a Abelardo, con diferencias de entre 7 y 16 puntos frente al resultado final”.
El director de Guarumo también señaló un punto ciego específico de su firma: “En algunos casos, como el de Guarumo, no se captó movimientos relevantes de las últimas semanas, como la fuerte caída de Paloma Valencia”, quien en las mediciones de mayo oscilaba entre 12,6 % y 21,7 % pero terminó con apenas 6,92 %.
Más allá de los números, Muñoz planteó una reflexión sobre el marco regulatorio y los instrumentos. “La ley de encuestas no parece haber producido mejores datos; por el contrario, rigidizó el proceso de captura de información en una campaña altamente dinámica”, sostuvo.
La segunda conclusión apunta a un problema estructural: “Las encuestas presenciales muestran señales claras de agotamiento metodológico. La realidad política se está moviendo más rápido que los instrumentos tradicionales”, advirtió.
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