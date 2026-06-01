Los bonos en dólares de Colombia se dispararon en la mañana de este lunes en los mercados internacionales, reaccionando de manera inmediata al resultado de la jornada electoral del domingo.
El comportamiento de los títulos de deuda pública se produjo luego de que el candidato Abelardo de la Espriella obtuviera una inesperada victoria en la primera vuelta, consolidándose como favorito para el balotaje frente a Iván Cepeda.
Según un reporte de la agencia Bloomberg, los bonos soberanos subieron a lo largo de toda la curva de rendimientos. El indicador más claro de este comportamiento se observó en las notas con vencimiento en el año 2054, las cuales saltaron 4 centavos para situarse en casi 112 centavos por dólar, de acuerdo con los datos de precios indicativos compilados por Bloomberg.
¿Por qué los bonos en dólares en Colombia se dispararon y qué sigue ahora?
Este movimiento refleja un alivio en el sentimiento de los inversionistas, quienes interpretan el avance del abogado como el inicio de un cambio de modelo económico tras cuatro años de gobierno de Gustavo Petro.
De la Espriella alcanzó el 43,7 % de los sufragios con el 100 % de las mesas precontadas, lo que lo deja en una posición clave para captar los votos de las demás vertientes de centroderecha de cara a la segunda vuelta programada para el 21 de junio.
Por su parte, Iván Cepeda se ubicó en el segundo puesto con el 40,9 % de la votación. La senadora Paloma Valencia, quien era la candidata predilecta de los mercados, ocupó la tercera casilla con menos del 7 % de los votos y ya anunció oficialmente su respaldo a De la Espriella.
Tras el apoyo de Valencia, los gestores de fondos de inversión prevén que el candidato modere su discurso proselitista en las próximas semanas con el objetivo de atraer a los electores de centro.
Manuel Mondia, gerente de portafolio en Aquila Asset Management, explicó a Bloomberg el sentir del mercado frente a este panorama: “La combinación de una agenda de seguridad y la disposición hacia un programa de reformas pro-mercado resulta algo más atractivo para los mercados que la actual administración”.
A pesar del perfil controversial que caracteriza a De la Espriella, la comunidad financiera internacional mantiene la expectativa de que su eventual administración ponga freno al creciente déficit fiscal de la nación y respete estrictamente la independencia del Banco de la República.
Las preocupaciones por los altos niveles de gasto del Gobierno Petro habían presionado los mercados en el último periodo, provocando rebajas en las calificaciones crediticias del país e incrementos en los intereses de la deuda pública, que llegaron hasta niveles de 15 %.
En ese sentido, Nicolas Jaquier, gerente de portafolio de la firma Ninety One le dijo al medio financiero que una victoria de De la Espriella “evitaría un mayor deterioro fiscal y los ataques a instituciones como el Banco Central que se hubiesen esperado bajo un triunfo de Cepeda, dada la influencia del presidente Petro”.