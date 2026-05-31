El candidato presidencial de derecha, Abelardo de la Espriella, lanzó una fuerte advertencia tras el cierre de las urnas en la jornada electoral de este 31 de mayo.
En su discurso, el aspirante envió un mensaje directo al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes, asegurando que está listo para defender los resultados de las votaciones en lo que calificó como un día histórico de derrota para los sectores tradicionales.
De la Espriella dirigió sus principales señalamientos contra el presidente de la República, Gustavo Petro, a quien acusó nuevamente de querer perpetuarse en el poder desconociendo la voluntad del pueblo colombiano.
El abogado penalista afirmó de forma taxativa que el mandatario invita a romper las normas electorales con el propósito de hacerle campaña a su candidato, Iván Cepeda.
«No se atrevan, ni se les ocurra desconocer la voluntad popular», afirmó De la Espriella desde Barranquilla.
Las críticas de Abelardo a la gestión de Petro y el mensaje a Paloma Valencia
El candidato afirmó que la administración saliente ha sumido a la Nación “en una crisis humanitaria que cada día pone más muertos”, advirtiendo que el país requiere con urgencia “recuperar su sistema de salud y su seguridad frente a la patria oscura que nos esperaría con sepultura si se mantiene el modelo actual”.
Respecto al desarrollo de su campaña política de cara a los escrutinios, el líder de derecha enfatizó en la independencia con la que estructuró su plataforma electoral.
En todo caso, el aspirante incluyó un mensaje explícito de agradecimiento hacia otros sectores que participaron en la contienda. De hecho, interrumpió su balance para exaltar a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, quien ya lo respaldó de cara a la segunda vuelta.