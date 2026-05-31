Las elecciones presidenciales de este 31 de mayo dejaron como ganadores a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la segunda vuelta. Pero no fue lo único que quedó claro: varios políticos se quedarán sin reposición de votos por su baja participación.
De acuerdo con el 99,87 % de los votos contados, solo cuatro de los candidatos podrían recibir los recursos que invirtieron durante la campaña política.
Se trata de:
- Abelardo de la Espriella, quien lleva 10,32 millones
- Iván Cepeda con 9,66 millones
- Paloma Valencia con 1,63 millones
- Sergio Fajardo con 1,01 millones
Los cuatro lograron pasar el umbral fijado por la ley, que dice que se debe lograr al menos el 4 % de los votos válidos. Hasta este momento, en total, se han contado 23,6 millones de sufragios, con lo cual el mínimo para recibir recursos estatales sería de 946.000.
Claudia López y otros candidatos que se quedan sin reposición de votos
En contraste, de ahí para abajo, los candidatos a la Presidencia se quedarán sin estos dineros, con lo cual deberán pagarlos de sus bolsillos.
El caso más representativo es el de Claudia López, quien, a pesar de haber sido alcaldesa de Bogotá en 2019 con 1,1 millones de votos, esta vez se ‘quemó’ en su aspiración presidencial.
De hecho, con el 99,87 % de las mesas escrutadas, la política de centro apenas llegó a 225.000 votos, lo que es menos de 25 % del total de apoyos que necesitaba.
Algo similar les sucederá a Santiago Botero, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins, Roy Barreras y Gustavo Matamoros. Vale recordar que los candidatos Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo se retiraron hace pocos días y respaldaron a Cepeda.