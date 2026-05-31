Ahora | Paloma Valencia confirma apoyo a Abelardo De la Espriella para segunda vuelta

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, que dejaron a Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda como los dos candidatos que disputarán la Presidencia en segunda vuelta, Paloma Valencia anunció su respaldo al abogado de derecha.
La senadora, que ocupó el tercer lugar con cerca de 1,6 millones de votos, formalizó su apoyo a De la Espriella con el objetivo de impedir el triunfo de Cepeda. En su pronunciamiento, Valencia aseguró que respaldará al abogado para derrotar lo que calificó como el «proyecto destructivo» que representa su contendor.
El apoyo de la excandidata adquiere relevancia de cara a la segunda vuelta. De la Espriella obtuvo poco más de 10 millones de votos en la primera ronda y, de lograr trasladar una parte importante del caudal electoral de Valencia, podría acercarse a los 11 millones de sufragios que obtuvo el presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta de 2022, cuando se convirtió en el primer mandatario de izquierda elegido en Colombia.
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