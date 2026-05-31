La Presidencia de Colombia se definirá el próximo 21 de junio, cuando se realizará la segunda vuelta electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes obtuvieron la mayor cantidad de votos en la jornada de este 31 de mayo.
Según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato por el movimiento Defensores de la Patria dio la sorpresa, ya que lidera el preconteo con 44,21 % de los votos (6,05 millones).
Por su parte, el opcionado de la izquierda alcanza el 41,01 % de los votos, para un total de 5,62 millones. Esto con corte a las 5 p.m. y con un 62,6 % de las mesas escrutadas.
Propuestas clave de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
La definición de la Presidencia de Colombia deberá esperar tres semanas más, cuando los ciudadanos deberán volver a las urnas para elegir entre dos opciones diametralmente opuestas.
Las propuestas del abogado
Abelardo de la Espriella plantea una plataforma que él denomina de «extrema coherencia», estructurada bajo consignas de mano dura y un fuerte recorte estatal, replicando políticas de referentes internacionales del sector conservador.
Bajo el eslogan de campaña “Patria Milagro”, propone un quiebre frente a las actuales directrices gubernamentales, incluyendo dar por terminadas las negociaciones de la denominada Paz Total.
De La Espriella también cree posible lograr una meta de crecimiento anual del 7 %, al tiempo que busca un superávit primario a través de un ajuste inicial de las finanzas públicas estimado en aproximadamente $70 billones.
Para lograrlo, prevé reducir el tamaño del aparato estatal hasta en un 40 % mediante la fusión de ministerios y la eliminación de entidades, lo cual se complementaría con la reducción de los impuestos a empresas y la digitalización de la DIAN para incentivar el recaudo.
El candidato del oficialismo
Por otro lado, Cepeda promueve el continuismo de las políticas del actual presidente Gustavo Petro, quien ha planteado un modelo de país más estatista y que necesita de reformas de gran calado.
Entre estas, se encuentran los proyectos ya tramitados de corte laboral y pensional. El primero está en vigor e incluyó un cambio en la jornada de trabajo y mayores pagos para quienes son asalariados, mientras que el segundo está a la espera de una definición en la Corte Constitucional.
El eje de su campaña es la propuesta de un «Acuerdo Nacional», planteado no como una Asamblea Constituyente, sino como un mecanismo de diálogo para tramitar reformas en el Congreso. Eso sí, analistas no descartan una Constituyente en su eventual administración.
En materia de seguridad, plantea seguir con la política de Paz Total, que implica diálogos con diversos grupos armados.
En tanto, en el plano social, el programa de Cepeda contempla una agresiva ampliación de las transferencias monetarias del Estado, así como una fuerte expansión del gasto social, el rediseño institucional y un enfoque heterodoxo en la economía.