De la Espriella supera a Cepeda y toma el liderato en elecciones presidenciales de Colombia: siga en vivo los resultados presidenciales en Colombia

Los colombianos acudieron este domingo 31 de mayo a las urnas para elegir al siguiente presidente de la República en una jornada que empezó a las 8:00 a.m. y que definirá si el país mantiene el rumbo político de los últimos cuatro años o da un giro hacia la oposición.
Más de 41 millones de personas estaban habilitadas para votar en esta jornada.
Avance de resultados
- Décimo boletín: Abelardo De la Espriella mantiene el liderazgo con 4.461.691 votos (44,24 %), seguido por Iván Cepeda con 4.158.452 (41,23 %). La diferencia entre ambos asciende a 303.239 votos. En tercer lugar se ubica Paloma Valencia con 654.483 votos (6,48 %).
- Noveno boletín: Con el 33,69 % de las mesas informadas, Abelardo De la Espriella amplía su ventaja y alcanza 2.897.245 votos (44,35 %), frente a los 2.693.234 de Iván Cepeda (41,23 %). En tercer lugar se mantiene Paloma Valencia con 420.151 votos (6,43 %).
- Octavo boletín: Abelardo De la Espriella consolida su ventaja con 1.754.726 votos (43,56 %), seguido por Iván Cepeda con 1.697.427 (42,14 %). En tercer lugar se mantiene Paloma Valencia con 255.339 votos (6,33 %).
- Séptimo boletín: Abelardo De la Espriella mantiene el liderazgo con 814.783 votos (43,19 %), seguido por Iván Cepeda con 810.123 (42,94 %). La diferencia entre ambos es de 4.660 votos. En tercer lugar se ubica Paloma Valencia con 115.648 votos (6,13 %).
- Abelardo De la Espriella toma la delantera con 315.077 votos (43,29 %), superando por apenas 245 votos a Iván Cepeda, que registra 314.832 (43,25 %). En tercer lugar se mantiene Paloma Valencia con 43.709 votos (6,00 %).
- Quinto boletín: La contienda se mantiene cerrada. Iván Cepeda conserva el liderazgo con 96.475 votos (44,63 %), seguido muy de cerca por Abelardo De la Espriella con 91.898 (42,51 %). En tercer lugar aparece Paloma Valencia con 12.832 votos (5,93 %), seguida por Sergio Fajardo con 6.014 (2,78 %) y Santiago Botero con 2.329 (1,07 %).
- Cuarto boletín: La diferencia se estrecha. Iván Cepeda lidera con 24.965 votos (47,32 %), mientras que Abelardo De la Espriella asciende a 21.107 (40 %). Paloma Valencia registra 3.166 votos (6 %) y Sergio Fajardo 1.303 (2,4 %).
- Tercer boletín: Iván Cepeda lidera con 6.915 votos (54,41 %), seguido por Abelardo De la Espriella con 4.407 (34,67 %). Más atrás aparecen Paloma Valencia con 633 votos (4,98 %) y Sergio Fajardo con 277 (2,17 %).
- Iván Cepeda mantiene la ventaja con 2.236 votos, seguido por Abelardo De la Espriella con 744 y Paloma Valencia con 133.
- En el primer avance el candidato Iván Cepeda logra 49,9 % (252 votos) y De La Espriella 38,21 %, es decir 193 votos. Paloma Valencia 32 votos con el 6,3 %.
- 4:00 p.m. la Registraduría cierra oficialmente las mesas de votación. “Para estas elecciones desplegamos múltiples acciones de integridad electoral y abrimos toda nuestra información para cerrar cualquier duda frente al proceso electoral colombiano. Nuevamente le cumplimos al país con la organización de unas elecciones con plenas garantías para todos y con una logística electoral impecable”, afirmó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.