Automercol es el concesionario autorizado de Mercedes Benz con mayor trayectoria en Colombia. Con más de 70 años en el mercado y operación en Bogotá, la compañía acaba de recibir por cuarta vez consecutiva el reconocimiento Dealer of the Year que otorga Inchcape, el importador oficial de la marca en el país. Andrés Uribe Gómez, su gerente general, habló con Valora Analitik sobre el desempeño del negocio, los retos del segmento premium y lo que viene con la electrificación.
¿Qué es Automercol y a qué se dedica?
Automercol es un concesionario autorizado por Mercedes Benz. El 3S significa que tenemos el alcance completo: venta de vehículos nuevos, venta de usados y un departamento de posventa con mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones estructurales, colisión, pintura y venta de repuestos.
Dentro del ecosistema Mercedes Benz en Colombia, el importador oficial es el grupo Inchcape, que define qué compañías operan como concesionarios en cada región. Nosotros somos el concesionario autorizado para Bogotá y Cundinamarca, y somos el más grande que tiene la marca en Colombia. El mes pasado logramos una participación del 50 % en ventas en esas dos regiones. Además, Automercol fue el concesionario que inició con la marca en Colombia hace más de 70 años, así que nuestro nombre está muy ligado al de Mercedes Benz en el país.
¿Cómo fue el año pasado y cómo va este año?
El año pasado fue muy bueno para nosotros, no solo en volumen de ventas de unidades nuevas sino en la consolidación del departamento de posventa. Fuimos el concesionario más grande de la marca en Colombia en ventas y también tuvimos el mayor número de ingresos vehiculares al taller de cualquier concesionario Mercedes Benz en el país.
Este año venimos al mismo ritmo, con buen volumen de ventas. Lo que sí es importante anotar es que el crecimiento del segmento premium no va al mismo ritmo que el de la industria automotriz en general. Es mucho más regulado. Nosotros tenemos nuestro nicho y viene creciendo, pero de manera diferente a como crece el mercado masivo. Hoy por hoy el modelo más vendido es la GLC, con precios desde $350 millones.
¿Cómo manejan la volatilidad del dólar?
El control sobre los precios no está en nuestras manos ni en las de la red de concesionarios; eso lo maneja el importador. Pero el comportamiento del dólar es muy relevante porque son productos importados y la moneda que rige los costos es el dólar. Lo que sí pasa es que la reacción es mucho más tardía de lo que la gente cree, porque los pedidos, tanto a fábrica como al importador, se hacen con tres, cuatro o cinco meses de anticipación.
¿Tienen planes de expandirse a otras ciudades?
Por ahora queremos seguir consolidando Bogotá, que es nuestro mercado más importante. Aquí tenemos tres sedes bajo un modelo boutique de vitrina, muy diferente al concesionario tradicional. Sí queremos crecer y expandirnos, pero primero hay que consolidar bien lo que tenemos.
¿Qué significa ganar Dealer of the Year por cuarta vez consecutiva?
Es el resultado de mantener los lineamientos de la marca en todo sentido: calidad de servicio, oportunidad de respuesta, experiencia del cliente, cumplimiento de presupuestos y paso vehicular. Es una fórmula de evaluación muy completa que tiene el importador, y en ese proceso obtuvimos el mayor puntaje de toda la red en Colombia.
Pero lo más importante es que el reconocimiento no depende solo de una auditoría o una lista de chequeo. Quien realmente termina calificando es el cliente, a través de su percepción y su experiencia con nosotros, ya sea en la venta o en el servicio. Cada año la vara sube. No se trata de seguir haciendo las cosas bien, sino de hacer los cambios necesarios en el momento justo, de acuerdo con lo que el cliente necesita.
¿Está Automercol preparado para la electrificación?
Mercedes Benz es una marca muy exigente, con altísimos estándares, y se ha venido preparando para este momento desde hace tiempo. Nosotros estamos listos para atender las necesidades que trae la electrificación: conocimiento de producto, preparación de la fuerza comercial, equipos y herramientas especializadas para el departamento técnico. El concepto es completamente diferente al que se venía trabajando en el servicio tradicional.
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Eso genera una brecha cada vez más grande entre una red certificada como la nuestra y terceros que prestan servicios sobre vehículos eléctricos sin ese respaldo. Las exigencias de Mercedes Benz son inmensas, no solo en calidad y protocolos, sino en conocimiento técnico y herramientas especializadas.