Estas son las ciudades que ya cuentan con supercargadores de Tesla en Colombia

A seis meses de la llegada de Tesla a Colombia y luego de un repunte en ventas que ya ubica a la marca en los primeros lugares del ranking, el país ya cuenta con una red oficial de supercargadores en dos ciudades.
A través de su cuenta en X, la empresa estadounidense reveló fotos de los nuevos puntos de carga propios de la marca en Bogotá y Medellín, pues en el pasado los propietarios de estos vehículos debían recurrir a operadores externos.
La estación de carga de Bogotá, ubicada en el Centro Comercial Andino (Cra 11 # 82-71), contará con 4 posiciones. Por su parte, el punto de Medellín habilitó 8 puntos en el Centro Comercial Unicentro (Cra 66B # 34ª-76).
En ambos casos se cobrará una tarifa base de $1.300 por kWh y se prestará el servicio las 24 horas.
Desde noviembre se había anunciado que se habilitarían dos supercargadores como base para una red más amplia que prevén desplegar progresivamente en los próximos meses. En el evento de lanzamiento, la compañía señaló que trabaja en un esquema integral que incluya soluciones domésticas y el desarrollo paulatino de infraestructura pública.
Tesla cuenta con más de 80.000 supercargadores en todo el mundo, los cuales logran recargar un vehículo con autonomía de casi 300 km en 15 minutos de forma automática (la batería está precondicionada para que la carga sea 25 % más rápida), sin tarjetas de crédito.
“Dado que rara vez es necesario cargar por encima del 80 %, las paradas suelen ser breves y convenientes. El objetivo de la red de superchargers es permitir la libertad de viajar para los propietarios de Tesla a una fracción del costo de la gasolina”, señaló la firma en su página web, donde invita a las personas a tomarse un café mientras se completa el proceso.
En un punto de carga convencional llevar la batería de un vehículo hasta el 100 % puede tomar más de 10 horas, tiempo que se reduce ligeramente con una adaptación de conexión a 240 voltios. Incluso los cargadores de pared de Tesla (wall connector) toman unas 8 horas.
Los usuarios pueden ver la disponibilidad de posiciones a través de la aplicación de Tesla, donde además es posible monitorear el estado de la carga del vehículo en tiempo real y recibir una notificación cuando el mismo esté listo.
La compañía recordó en sus redes sociales que los usuarios pueden votar de forma permanente por la próxima ubicación de supercargadores, dado que cada tres meses se deciden cuáles serán los siguientes puntos.
Así se seleccionaron recientemente las ciudades de Karatay en Turquía, Velké Zboží en República Checa, Poprad en Eslovaquia y Olsztyn en Polonia, entre otras.