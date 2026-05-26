Incertidumbre en el sector constructor: aumentan desistimientos y gana protagonismo la vivienda usada

La construcción en Colombia atraviesa un periodo de transformación crítica. Mientras que la participación del sector en el PIB se ha reducido del 7,3 % en 2016 al 4,1 % actual, las empresas constructoras enfrentan una acumulación de inventarios y un incremento notable en los desistimientos de compra.
Un informe de BBVA Research lo describe como un sector que, a pesar de señales de recuperación a finales de 2024, muestra síntomas de cansancio con niveles de ventas que se mantienen históricamente bajos.
Inventarios al alza y nuevas estrategias empresariales
El documento de situación inmobiliaria advierte que el mercado de vivienda nueva enfrenta una serie de desafíos producto del aumento significativo en las renuncias de compra, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), debido a cierres financieros más exigentes por las tasas de interés y los cambios en subsidios.
Ante esta situación, el inventario sin vender ha crecido, obligando a las empresas a implementar tácticas de choque.
Para mitigar el impacto, los constructores han recurrido a descuentos en los precios de venta y a una mayor diversificación de usos, construyendo unidades mixtas que integran vivienda con comercio u oficinas.
Sin embargo, la incertidumbre también ha provocado un retraso sistemático en el inicio de las obras, con un aumento en el número de meses que transcurren entre la preventa y la construcción efectiva.
La infraestructura y el declive de las obras civiles
El BBVA Research destaca que sector de las obras civiles ha perdido peso relativo en la economía. Aunque en 2025 registraron un crecimiento del 10 % impulsado por proyectos como Hidroituango y carreteras, su valor real sigue estando por debajo de los niveles alcanzados en la década pasada.
Expertos de la entidad financiera recomiendan reactivar la infraestructura por sus beneficios multidimensionales, entre ellos la generación de un impulso económico inmediato mediante el empleo, la dinamización de la productividad al reducir costos logísticos y la transformación de la competitividad regional.
Actualmente, existen planes ambiciosos desde los gobiernos locales, con una inversión proyectada de $42,3 billones en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, orientada a mejorar la malla vial y la infraestructura de transporte.
Retos financieros y cambios demográficos
El sector enfrenta vientos en contra por el lado de los costos y la financiación, de acuerdo con el informe.
Por un lado, los costos de edificación han sobrepasado con creces las tendencias históricas, presionados por los incrementos en el salario mínimo y materiales. A esto se suman tasas de interés en niveles altos, que dificultan el acceso al crédito hipotecario, y una reducción notable en la asignación de subsidios, que pasaron de un máximo de 86.000 en 2021 a solo 43.000 en 2025.
Mirando hacia el futuro, para BBVA Research el mercado debe adaptarse a una nueva realidad demográfica que incluye hogares más pequeños (el tamaño promedio seguirá cayendo hacia las 2 personas para 2050) una mayor demanda senior (viviendas adecuadas para adultos mayores con necesidades específicas) y un repunte de la inversión extranjera (principalmente de EE. UU. y España), especialmente en rentas cortas para turismo, las cuales ya se consolidan con más de 64.000 hospedajes activos en ciudades como Medellín y Cartagena.
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