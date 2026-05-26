SuperFinanciera autorizó a Terpel a renovar su programa de emisión y colocación de valores hasta 2031

La Superintendencia Financiera autorizó la renovación del programa de emisión y colocación de valores de Terpel por cinco años adicionales luego de que su Junta Directiva oficializara la prórroga a mediados de marzo.
De esta forma, Organización Terpel S. A. formaliza la extensión de su programa y consolida su estrategia de financiamiento a largo plazo.
La SuperFinanciera dio aval a la renovación del plazo de vigencia de la oferta pública de los valores que integran el programa mediante una resolución desde el 21 de mayo de 2026, aunque lo divulgó este martes.
Con este aval, Terpel queda habilitada para continuar con sus ciclos de emisión bajo el marco legal vigente. Cabe destacar que los valores asociados a este programa ya cuentan con su debida inscripción en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
La comunicación destaca que la renovación del plazo no altera las condiciones de seguridad y transparencia establecidas previamente. El prospecto original, publicado en marzo de 2018, ha tenido modificaciones en 2019, 2021 y 2024.
Según los documentos oficiales, salvo por la extensión de la vigencia, todas las demás estipulaciones del prospecto de Información y sus adendas anteriores (que incluyen el aumento del cupo global y la posibilidad de emitir bonos vinculados al desempeño sostenible) se mantienen vigentes y sin modificación alguna.
Vale la pena recordar que en el primer trimestre de 2026, las ganancias de Terpel se ubicaron en $211.789 millones, cifra superior en 26,9 % frente a las registradas en el mismo periodo de 2025, cuando ascendieron a $166.890 millones.
Por su parte, los ingresos registraron una disminución de poco más de 1 %. Las cifras de la compañía señalaron que, en los primeros tres meses de 2025, estos ascendieron a $9,4 billones, mientras que en el mismo periodo de 2026 se ubicaron en $9,3 billones.
El presidente de la organización, Óscar Bravo, señaló en abril de 2026 en entrevista con Valora Analitik que la compañía busca ganar terreno en mercados de conveniencia, energía y movilidad eléctrica hacia 2035. Incluso expresó que la meta es alcanzar una participación de 50 % en el negocio de combustibles.
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